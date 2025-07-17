7年撈182億！國安前高官父子涉吸金　各判3年10月、10年2月

▲儲開軒辯稱只是代理銷售境外基金，被檢調查出從中收取佣金紅利。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

國安會退休主任儲國衡和兒子儲開軒涉嫌成立百富資本控股公司，自2016年起以投資海外基金為名吸金，台北地院依非法經營收受存款業務罪，判儲開軒10年2月、儲國衡3年10月，百富環球策略資產管理顧問有限公司科罰金3000萬元、百富財富管理顧問有限公司科罰金1億元。

曾從事金融相關行業的儲開軒，認識了香港百麗集團負責人陳嘉和後，在台設立百富環球策略公司，2020年間，因員工被司法機關約談，儲開軒怕失風，解散公司另設立「百富策略管理公司」，並將原本的業務部改名為客服部，父親儲國衡則是「百富環球策略公司」登記負責人。

▲國安會退休主任儲國衡幫兒子招攬投資人並從中獲利。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署起訴指出，百富策略公司涉嫌從2016年到2022年8月，對外招攬投資人購買百麗集團發行的「BEST LEADER穩健增值型商品」，每筆投資以美金1萬元為單位，1年報酬率10.2%，2年期報酬率11.04%，3年期更高達12%，期滿後歸還本金。

儲開軒辯稱，只是代理香港百麗在台接受投資人諮詢，沒有經手投資款，都是由投資人直接匯入香港帳戶，但檢調查出，每筆投資款都會有大約6%的金額回流儲開軒和父親儲國衡等人帳戶，顯然是非法從事銀行收受存款業務，並從中獲取抽佣紅利。

台北地院依非法經營收受存款業務罪，判儲開軒10年2月、儲國衡3年10月，百富環球策略資產管理顧問有限公司科罰金3000萬元、百富財富管理顧問有限公司科罰金1億元。同案其他被告各判1年10月到7年6月不等徒刑，沒收犯罪所得。