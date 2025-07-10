前政客電告對岸拒蔡英文？陸委會：不會太訝異

▲前海基會董事長李大維。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前海基會董事長李大維在近日出版的新書《和光同塵》中揭露，前總統蔡英文2016年就職演說後，中方智庫的反應正面，但卻有台灣「前政治人物」電告北京不應接受。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑10日回應，若真有其事的話，並不會太訝異。

梁文傑在例行記者會上被問到相關問題，他說，李大維董事長所寫的回憶錄內容，他們基本上尊重，也並沒有特別的評論。

不過，梁文傑也強調，「如果說以他的內容來看，真的有其事的話，我們並不會感到很驚訝。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



前總統蔡英文2016年520就職演說時，就兩岸方面表示，將依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，並提及「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商。」

李大維在書中指出，陸方涉台智庫第一時間對演說的內容反應正面，認為對破冰創造了條件。不過，國台辦的態度卻完全不同，認為蔡英文沒有明確承認「九二共識」，留下「一份沒有完成的答卷」。

李大維在書中透露，多年之後，一位美國情報界的退休有人告訴他，台灣的「前政治人物」基於私立，電告北京當局不應接受，讓原本的機會演變成惡意螺旋。