國民黨控賴清德下周將戒嚴　陳水扁批：有夠夭壽的抹黑奧步

▲陳水扁曬出，2008年與當時為總統當選人的馬英九扁馬會照片。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）



記者杜冠霖／台北報導

首波罷免案7月26日登場，國民黨日前召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，民進黨會出奧步，其中一個就是，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。對此，前總統陳水扁今（18日）表示，這是有夠夭壽的大罷前抹黑戒嚴奧步，戒嚴要經過國會的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。2008年國民黨也曾抹黑阿扁總統會宣布戒嚴，拒絕交出政權。

國民黨日前召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會，會中，凌濤指出，國民黨在726罷免投票的倒數10天召開記者會，提醒大家慎防奧步，民進黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。

對此，陳水扁批評，有夠夭壽的大罷前抹黑戒嚴奧步，又來了！選舉一到，最擅長扭曲抹黑奧步的藍營又來了！媒體報導，大罷來到最後沖刺階段，國民黨7月16日卻指控，總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘下週可能緊急宣布戒嚴。

陳水扁直言，這實在是有夠夭壽的假議題！戒嚴要經過國會的支持通過，現在的民進黨政府少數執政，根本不能也不會宣布戒嚴。2008年國民黨已經贏得總統選舉，也曾抹黑阿扁總統會宣布戒嚴，拒絕交出政權。

陳水扁也貼出一張與馬英九合照，陳水扁表示，照片是2008年4月1日阿扁與總統當選人馬英九在台北賓館舉行的扁馬會，阿扁公開重申一定會政權和平轉移。

陳水扁再舉例，更早的1994台北市長選舉，新黨趙少康陣營也曾大肆宣傳，阿扁選上市長，中華民國會滅亡。事實證明阿扁市長4年、總統8年，中華民國都没有完蛋。

