蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

▲前海基會董事長、前總統府秘書長李大維。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

前海基會董事長李大維近日出版新書《和光同塵》，內容揭露2016年時任總統蔡英文發表就職演說後，中方智庫反應正面，但一位美國情報界友人告訴李大維，台灣有數位政治人物基於私利，竟然電告北京當局不應接受。這也導致後來中國官方的態度丕變，讓本來有些許空間的機會，變成惡意螺旋。

回顧9年前，蔡英文發表520就職演說，在兩岸論述方面，她提及憲法，強調會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及其他相關法律，來處理兩岸事務；她也拋出「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商」。

李大維在書中指出，中國涉台智庫第一時間的反應非常正面，好比時任中國社會科學院台灣研究所所長周志懷表示，符合大陸相向而行的一步，為兩岸破冰創造了條件；另外，時任廈門大學台研所所長劉國深也表示，蔡英文演說是正面表述，讓兩岸關係穩下來。

不過，過了一段時間後，中國官方態度大轉變，國台辦公開表示，蔡英文在兩岸關係性質這一根本問題上採取模糊態度，沒有明確承認「九二共識」，並認為這是「一份沒有完成的答卷」。

李大維則透露，在好幾年之後，一位美國情報界退休友人訪問台灣時告訴他，蔡英文在發表演說後，第一時間中方智庫的反應還算正面，但台灣數位「前政治人物」基於私利，竟電告北京當局不應該接受，這讓原本尚有些許空間的機會，後來演變成惡意螺旋。