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苗博雅控挺納粹青年！　羅智強回擊「人事時地全錯」：不道歉就告

▲▼國民黨立委羅智強舉行 新國會智庫民調發布 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市社民黨議員苗博雅5日指控，國民黨立委羅智強在4月率眾違法包圍地檢，力挺穿納粹裝、比納粹手勢的國民黨青年宋建樑；羅智強今（6日）發文澄清，「人事時地，全錯」，宋建樑被移送新北地檢偵訊時，他未曾到場，更未聲援，他是在台北地檢聲援辦公室主任陳冠安，要求苗在24小時內道歉，並捐出1個月薪資給反廢死團體，否則將依法提告。

「苗博雅造謠不道歉，就告！」羅智強提到，去年1月13日，大安區立委選舉，羅智強得票率52.96%，苗博雅得票率44.78%。感謝大安選民，讓他以8.18%的差距擊敗苗博雅。本以為選舉結束，大家可以好好做事，社會可以恢復平靜，但輸不起的苗博雅，雞腸鳥肚，從此懷恨在心。

羅智強提到，今年7月26日，苗博雅聯手大安罷團鼓動「大惡罷」，甚至狂妄嗆聲，「羅智強辭立委，我就不補選！」這場選輸不認、搞鬥爭的大惡罷，把大安街頭推向仇恨與對立的火海。耗費公帑，只為了讓苗博雅搏一個翻桌上位當立委的機會。所幸，大安人民用善良與理性擊敗了苗博雅的仇恨式惡罷。最終，「不同意罷免」得票率56.63%，「同意罷免」得票率42.94%，他以13.69%的差距穩住立委席次，讓苗博雅鼓動的罷免徹底潰敗。不但罷免沒成功，得票差距比去年更大，多出5.51%。

羅智強說，苗博雅傾全力鼓動罷免，結果自取其辱，至今崩潰不已。甚至為了罷免成功方便上位，他不惜站上八炯的「納粹圖騰」背板前宣傳，毫無底線。這些行為，他們可以批評他「目光如豆、心胸狹窄」，但還告不了他。但昨天，苗博雅造謠了。他公開聲稱羅「跑去北檢聲援宋建樑、力挺納粹」，這已經不只是口水，而是法律問題。

羅智強嗆，拜託，不用是台大法律系畢業，也不用考上律師，總該分得出「台北地檢」和「新北地檢」的差別吧？事實是，宋建樑是4月15日晚間被移送新北地檢偵訊，他未曾到場，更未聲援。苗博雅引用的照片，是4月14日他在北檢聲援他辦公室主任陳冠安時，媒體所攝。新聞標題也寫得清清楚楚：「藍委北檢聲援罷吳四騎士」。人事時地，全錯。

羅智強引周星馳戲言「拿明朝的劍斬清朝的官」說，苗博雅更上一層樓，拿4月14日「台北地檢」的照片，指控他4月15日去「新北地檢」聲援宋建樑，這不是移花接木、栽贓嫁禍，什麼才是？他必須嚴正指出：這不是失誤，而是蓄意。苗博雅蓄意扭曲事實、混淆視聽、欺騙大眾。但羅智強，願給人改過的機會。

羅智強說，吳思瑤曾造謠說「涉共諜案的林姓助理是我小編」，他限她24小時內道歉，她一小時內火速認錯，他也不再追究；邱議瑩打他耳光，法院一審判她賠他20萬元，邱議瑩認賠，他也不再上訴，他把20萬捐給在高雄因為罷綠被司法追殺的年輕人；柯建銘造謠他打「未顯示號碼」騷擾他，他也給機會，他拒不認錯，他只能依法提告。

「今天，我也給苗博雅24小時」，羅智強要求，苗博雅，1. 公開澄清與道歉2. 並捐出一個月薪資給反廢死團體，以示負責，「否則，我將依法提告！我會捍衛清白，絕不寬貸；對於「苗言」造謠，絕不姑息！民主不能靠謊言生根，政治不能靠造謠取勝。苗言，止於智者」。

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