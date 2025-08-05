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遭羅智強點名參加納粹活動　苗博雅反擊：何時為圍地檢護納粹道歉

▲苗博雅反擊羅智強。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲苗博雅反擊羅智強。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅）

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅八炯近日遭爆料仿效納粹，甚至以納粹鷹圖騰做為419凱道活動標誌，國民黨立委羅智強今（5日）點名台北市議員苗博雅，當時出席此活動，帶頭宣傳罷免，是否該做出交代？對此，苗博雅則回擊，該場活動訴求與納粹主義完全無關，網紅八炯提及納粹訊息，是對這場活動最嚴重的侮辱。她批評，羅智強對公然崇拜納粹的國民黨青年，至今沒有一句譴責，請問羅智強「何時為圍地檢護納粹道歉」？

苗博雅表示，曾經力挺國民黨納粹青年的羅智強立委，今日竟指控她參加納粹活動，這麼荒謬的操作，只能騙到不思考的人。

苗博雅表示，自己的原則非常清楚，不容模糊，納粹主義是人類歷史的極端之惡。任何崇拜、美化、淡化納粹主義的行為，都必須最嚴厲譴責。

苗博雅指出，還原現場，羅智強指控她參加的419活動，該場活動唯一訴求就是「反極權護民主」，反對極權中共侵略，當然也反對納粹主義。自己參與活動時，完全沒有代表納粹主義的旗幟、服飾、口號、標誌、手勢，訴求與納粹主義完全無關。

苗博雅直言，網紅八炯與閩南狼個人，私下提及納粹的訊息，是對這場活動最嚴重的侮辱，是對參與者最嚴重的冒犯！辜負數萬名熱心的參與者，讓原本理念端正的公民運動蒙上陰影。身為活動主辦人，不知謹言慎行，濫用群眾信任，傷害群眾，傷害運動，相當不負責任，極度不妥，雖然他們已經道歉，但他們必須用具體行動請求社會原諒。

苗博雅提到，羅智強今天的發言，提醒了大家，羅智強今年4月曾經率眾違法包圍地檢，力挺公然崇拜納粹的國民黨青年、力挺真正的美化納粹行為，至今沒有一句譴責！

最後，苗博雅強調，自己要請問羅智強「何時為違法包圍地檢署力挺國民黨納粹青年的行為道歉」？在線等！

▼苗博雅出席419凱道活動（圖／羅智強辦公室提供）

▲羅智強請問「站在納粹鷹下的苗博雅」怎麼不說話？（圖／羅智強辦公室提供）

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