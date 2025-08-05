八炯想學納粹　綠黨團譴責：這樣的言論嚴重傷害台灣國際形象

▲網紅八炯、閩南狼罷免後開撕。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨青年軍宋建樑日前身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢。國民黨主席朱立倫當時護航稱，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁。引起國際批判，無獨有偶，反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」。同樣引起爭議。民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）受訪時表示，黨團的立場清楚，譴責也反對各種不適合、不應該存在現今進步社會的政治圖騰跟符號，不管是哪個陣營，這樣的議題跟言論都傷害台灣國際形象。

國民黨青年軍成員宋建樑涉幽靈連署案，今年4月因不實連署、偽造文書到新北地檢署時，身穿共產黨毛服、戴納粹符號「卐」臂章，手比納粹敬禮手勢，拿著希特勒著作《我的奮鬥》。國民黨主席朱立倫當時則護航稱，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁。

對於八炯納粹事件，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，八炯昨天已致歉，黨團的立場也很清楚，譴責也反對各種不適合、不應該存在現今進步社會的政治圖騰跟符號，尤其是納粹，不論是誰錯用或濫用，都應該被譴責，八炯昨天也致歉了，希望這樣的事件不要再發生。

吳思瑤指出，不管是哪個陣營、出自於誰，有這樣的議題跟言論都傷害台灣國際形象，大家在一次次的事件後，都應該要記取教訓，每一個人都可能會有不當言論，重點是事後有無真切檢討，八炯已經致歉，未來言論社會各界都可以檢視。

而過去也有國民黨青年軍穿納粹服、主張納粹言論，吳思瑤說，國民黨過去處理青年軍納粹服裝的誤用，「有做出任何一致性檢討譴責或反省嗎」？