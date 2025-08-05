控八炯效仿納粹違反《社維法》　邱毅：司法單位怎變成軟腳蝦？

▲419反統戰大遊行，閩南狼（左）、八炯（右）致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，八炯則火速道歉，坦言是私下跟朋友自嘲。對此，前立委邱毅今（5日）表示，這件事不是八炯一句道歉就可解決，從八炯的言行，也證實正在操作著，這件事已引起社會高度不安，至少違反《社會秩序維護法》，甚至引發國安疑慮，司法單位怎麼突然變成軟腳蝦了？

邱毅表示，閩南狼與八炯開撕，證明了總統賴清德在主導的罷團，根本不是什麼愛台護台，而是「納粹復辟」的暗黑行動。

邱毅表示，八炯還提醒要成立「納粹衝鋒隊」，進行大革命，猶如納粹屠殺猶太人的種族滅絕行動。自己怎麼突然想到賴清德的「去除雜質，洗滌人心」？以前納粹的黨衛軍、蓋世太保發明電刑，就是用來洗滌人心用的。那什麼叫去除雜質呢？難道是凌遲剮刑？八炯想滅絕的種族是指什麼？

邱毅直言，八炯和閩南狼的對話，不是八炯一句道歉就可解決，因為這個料是閩南狼爆出來的，而且從八炯的言行，也證實確實正在操作著，甚至連納粹鷹的標誌都做出來了。

邱毅說，八炯納粹行動的參與者，綠委沈伯洋、王義川等人，要不要出來說明清楚？八炯的大老闆賴清德、曹興誠，更不能裝聾作啞。

最後，邱毅強調，這件事已引起社會高度不安，至少已違反《社會秩序維護法》，甚至引發國安疑慮，司法單位怎麼突然變成軟腳蝦了？

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）