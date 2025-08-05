苗博雅控「羅智強圍地檢護納粹」　他還原事實打臉：要改名苗造謠？

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強今（5日）點名台北市議員苗博雅曾出席疑似為八炯發想以納粹鷹為標誌的罷免活動，該做出交代，苗博雅則回應，該場活動訴求與納粹主義完全無關，更批評羅智強「何時為圍地檢護納粹道歉」？對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安回擊，苗博雅要改名苗造謠嗎？連最簡單的基礎事實都亂講，羅智強當初到北檢，是聲援他，而非比出納粹手勢的宋建樑，少在那邊置換事實概念來指鹿為馬。



苗博雅今日表示，曾經力挺國民黨納粹青年的羅智強立委，今日竟指控她參加納粹活動，這麼荒謬的操作，只能騙到不思考的人。

苗博雅批評，羅智強今天的發言，提醒了大家，羅智強今年4月曾經率眾違法包圍地檢，力挺公然崇拜納粹的國民黨青年、力挺真正的美化納粹行為，至今沒有一句譴責！

苗博雅強調，自己要請問羅智強「何時為羅智強違法包圍地檢署力挺國民黨納粹青年的行為道歉」？在線等！

對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安回擊，苗博雅是要改名成苗造謠嗎？連最簡單的基礎事實都亂講。他還原事實指出，宋建樑應訊去的是新北地檢，不是北檢好嗎？到北檢去聲援一個在新北地檢偵訊的人幹嘛？智強當初到北檢，是聲援他，少在那邊置換事實概念來指鹿為馬。

陳冠安直言，明明羅智強是到北檢聲援自己的辦公室主任，他後來也被司法機關認證沒有任何犯罪行為與嫌疑，結果苗博雅卻硬要說羅智強是在聲援另一個人，是「崇拜與讚美納粹」的行為。這才是百分之百的雙標、指鹿為馬、移花接木！

最後，陳冠安強調，站在納粹鷹底下，跟八炯這樣要想效仿納粹成立衝鋒隊，把在野力量當作猶太人清洗的人做伙推大罷免，苗博雅的反極權，就這？

▼苗博雅反擊羅智強。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅）