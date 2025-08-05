419集會遭控用納粹鷹！八炯公布LOGO設計對話「是美國大老鷹」

▲419反統戰大遊行，閩南狼（左）、八炯（右）致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣網紅八炯遭昔日戰友「閩南狼」陳柏源指控，以仿效納粹方式煽動民意，甚至在4月19日的凱道活動期間，以納粹老鷹圖騰做為標誌，引發各界砲轟。對此，八炯已於5日晚間發出聲明，表示活動並未使用納粹圖樣，並公開與設計師的對話截圖，強調設計靈感來自「美國大老鷹」，而非納粹鷹，相關誤會屬於「惡意潑髒水」。

八炯坦言，他過去因反共立場，經常被藍白及中共陣營貼上納粹標籤，長期面對攻擊，令他感到壓力與挫折，才會私下與朋友玩笑時自嘲為「納粹」，但此舉僅屬個人情緒抒發，未曾進入正式討論或設計流程，「這種不正經的玩笑，從未出現在正式討論，也從未進入設計或任何工作溝通裡。」

▲八炯公布設計對話，強調設計靈感來自美國國鳥、願負全責。（點圖可放大／翻攝自Threads／musiclin_1107，下同）

為此，八炯主動公布與419集會LOGO設計師的對話截圖，指出設計發想明確來自美國大老鷹，並非納粹老鷹，「所謂納粹LOGO的說法，是錯誤惡意的髒水風向。」同時，八炯也向所有來賓及參與者致歉，強調私人玩笑的責任由他一人承擔，參與活動的來賓皆不知情、不應無辜受牽連。

事件延燒至政壇，多位曾出席419活動的民進黨與社民黨政治人物，如沈伯洋、黃捷、王義川與苗博雅等，也遭部分人士點名質疑。對此，八炯強調，這些來賓僅是基於對「守護台灣」理念的認同而出席，不該被無端貼標籤，強調「責任在我個人，請勿再波及他人。」

八炯也透露，為修補造成的國際誤解，未來將在國際友人陪同下，前往波蘭「奧斯威辛集中營」博物館懺悔，「我會帶著國民黨的不當言論一起懺悔，修復傷害台灣的國際形象。」盼藉此終結爭議，讓所有對集會單純出於認同理念的參與者，不再承受外界誤解與攻擊。