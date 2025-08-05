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新北YouBike再升級！新增6站強化接駁　通勤休閒無縫接軌

▲新北YouBike再增6熱點。（圖／新北市交通局提供）

▲新北YouBike「淡水竹圍國小站」。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續擴大公共自行車服務網路，今（5日）再新增啟用6處YouBike公共自行車租賃站；交通局表示，新北市YouBike租賃站已達1,468站，區區有YouBike，且每日平均租借超過11萬次，服務持續擴展至各區生活圈。

交通局簡任技正吳政諺表示，今天啟用的6處YouBike公共自行車租賃站包括中和區「捷運橋和站」、淡水區「竹圍國小站」、林口區「忠孝二文化二路口站」與「樂活公園（文化一路）站」、三重區「谷王公園站」及「仁義街37巷元富一街口站」，分布於住宅社區、學校、公園與捷運周邊，兼具通勤轉乘、通學與休憩功能。

吳政諺指出，「捷運橋和站」原先因捷運站周邊用地及通行環境因素，設站位置距捷運站出口超過150公尺，經市府不斷協調後新增站位，讓民眾一出捷運站即可就近租用YouBike，完善大眾運輸最後一哩路的啣接，而原先站點則更名為「台灣科技廣場站」；另淡水「竹圍國小站」經與養護工程處合作，以及淡水區公所協助增設夜間照明，成功活化土地使用，提供便利且安全的場站環境。

交通局表示，新北市YouBike租賃站已達1,468站，日均租借超過11萬次；未來交通局也將配合三鶯線通車及淡江大橋等重大交通建設完工，持續布建與調整YouBike站點，打造更完善的大眾運輸服務網絡。

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