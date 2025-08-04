新北髮藝工會八療義剪11年　超熱血行善團風雨無阻

▲剪出愛與陪伴！新北髮藝工會八療義剪堅持11年。（圖／新北市勞工局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市髮藝造型業職業工會自2014年起響應勞工局「勞動節51家工會集體行善」活動，首次前往衛福部八里療養院護理之家為院民義剪，此後會員們深受使命感驅使，風雨無阻地堅持每季到院服務，至今已邁入第11年。工會總幹事林大偉表示：「義剪已成為習慣，大家秉持『歡喜做，甘願受』的信念，未來一定會持續下去。」

「姐仔，今天想剪什麼髮型？」頂著俐落山本頭的工會副理事長劉松茂親切詢問院民阿麗（化名）的需求。11年來，工會成員依院民年齡與偏好設計髮型，許多院民甚至會「指名」熟悉的髮型師。阿麗特別指定擁有30年經驗的劉松茂為她剪髮，劉松茂也幽默回應：「感謝姐仔捧場！」輕鬆對話為院區增添歡笑。

▲從不缺席的義剪團，新北髮藝工會溫暖八療11年。

林大偉回憶，起初擔心會員因需暫停營業而意願不高，但實際行動後發現，幫助弱勢的成就感遠超想像。儘管往返耗時且影響收入，但成員們從未動搖，甚至與院民建立深厚情誼。他說「行善的疲憊和快樂很不同，這種滿足感讓我們堅持了11年。」

八里療養院護理之家洪綺梅護理長表示，院民多為精神疾病長輩，義剪不僅讓儀容整潔，更能訓練自我照顧能力。「他們總提前半個月問：『理髮師什麼時候來？』」洪綺梅感謝工會長期付出，讓院民透過外型改變提振自信，逐步銜接社會。

新北市勞工局自2012年推動「工會行善團」，號召工會運用專業投入居家修繕、偏鄉配鏡、義剪等公益，至今累計服務逾9萬人次。勞工局強調，未來將持續整合職工能量，讓這份溫暖擴散至更多角落。