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2025大稻埕夏日節煙火秀　新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看

▲大稻埕夏日節煙火秀 新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看。（圖／新北市高灘處提供）

▲2025大稻埕夏日節8月推出4場煙火秀。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025大稻埕夏日節」煙火展演將於8月6日、13日、20日及30日共4天，在臺北市大稻埕延平河濱公園（淡水河忠孝橋以北區域）璀璨登場。新北市高灘處提醒，三重忠孝碼頭周邊將實施交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往觀賞。

高灘處長黃裕斌表示，因應大稻埕煙火即將登場，三重忠孝碼頭附近將吸引人潮聚集觀賞，為配合新北市交通局及警察局管制，民眾如欲前往新北市忠孝碼頭欣賞煙火，則可經由忠孝越堤道、同安陸橋及福德陸橋前往。也特別提醒忠孝越堤道至同安抽水站之間有3處維修樓梯是堤防的維修通道，屆時都將封閉並設置告示牌，請民眾不要攀爬避免發生危險。

▲大稻埕夏日節煙火秀 新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看。（圖／新北市高灘處提供）

▲2025大稻埕夏日節煙火新北河濱周圍管制圖。

考量活動當天行車秩序及民眾用路安全，忠孝橋及臺北橋（含自行車牽引道）於晚上7時30分至9時止，管制自行車及行人通行，避免橋上聚集人潮，妨礙交通；另忠孝碼頭越堤道及堤外停車場（含月票車輛），8月06日、13日、20日管制時間為下午4時至9時30分止，禁止車輛進出；8月30日管制時間為下午2時至9時30分止，禁止車輛進出。

黃裕斌強調，活動期間周邊道路易壅塞，建議民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸工具，並配合現場管制措施及工作人員指引，以確保活動順利進行與自身安全。

▲大稻埕夏日節煙火秀 新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看。（圖／新北市高灘處提供）

▲台北橋及自行車牽引道管制位置。

▲大稻埕夏日節煙火秀 新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看。（圖／新北市高灘處提供）

▲堤頂樓梯維修通道禁止通行（當日將會封閉）。

▲大稻埕夏日節煙火秀 新北忠孝碼頭周邊管制措施一次看。（圖／新北市高灘處提供）

▲忠孝碼頭河濱觀賞區。

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