「野菜學園祭」沉浸式開展　侯友宜：五感互動落實教育平權

▲「野菜學園祭」食農教育展結合五感互動與環境永續概念，打造寓教於樂的沉浸式體驗場域。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動食農教育，自4日至15日於市府1樓大廳舉辦「野菜學園祭」食農教育展，新北市長侯友宜出席開幕活動表示，此次食農教育展結合五感互動與環境永續概念，打造沉浸式體驗場域，並導入點字介紹的視障友善設計及環保理念，落實教育平權，讓孩子及身障朋友透過感官體驗了解自己吃了什麼。

侯友宜表示，市府團隊積極推動食農教育，每年辦理超過300場食農教育活動，吸引逾5萬人次參與，食農教育政策更在今(114)年《食力傳媒》「2025食育力城市大調查」中，榮獲全國第2名、六都第1名肯定。今年的「野菜學園祭」食農教育展以「小菜苗到成熟作物」的畢業典禮為主軸，結合視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺五感互動，透過縮時攝影讓大家看見作物生命歷程；設置生物導電互動裝置聆聽蔬菜的聲音；規劃磁吸拼圖裝置與可觸摸蔬果模型；也辦理多場親子工作坊，讓民眾透過體驗課程滿足味覺及嗅覺體驗，讓孩子從玩樂學習中扎根食農教育。

▲新北市政府自4日至15日於市府1樓大廳舉辦「野菜學園祭」食農教育展，侯友宜希望從五感體驗落實教育平權。

侯友宜說，此次食農教育展規劃闖關活動，小朋友只要完成展區闖關可獲得「食農教育護照」與限量紀念品，展覽期間還有免費食農教育工作坊，內容包含木耳春捲、雞母蟲麻糬、蔥料理製作等手作課程，讓大家了解食物帶來的營養以及烹煮過程中對味覺及嗅覺的變化，歡迎大家踴躍參加，感受新北食農魅力。

農業局補充，食農教育護照不僅讓大家集章兌換限量小主題貼紙及鑰匙圈，還可至新北市合作的農場集章兌換獎品或享最低8折優惠，歡迎大家到新北市合作的食農教育場域體驗各式各樣有趣的田間體驗課程。更多展覽資訊及食農教育場域資訊請至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新資訊。

▲侯友宜希望讓孩子從玩樂學習中扎根食農教育。