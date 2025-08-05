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川普護航惹議？巴西前總統密謀政變　法院下令軟禁

▲▼巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲波索納洛遭最高法院大法官下令實施居家軟禁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌密謀政變，正接受審判之際，遭最高法院大法官莫拉埃斯（Alexandre de Moraes）下令實施居家軟禁。法院指出，波索納洛未遵守上月的司法禁令，因此做出此決定，並禁止他接見訪客與使用手機，僅允許律師與法院特別核准人士探視。

波索納洛被控與多名盟友共謀，企圖推翻2022年大選結果，當時他敗給現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。巴西聯邦警察表示，已依據法院命令執行居家拘禁與手機扣押行動，但未指名此次行動對象為；波索納洛發言人則證實，週一（4日）傍晚已執行居家軟禁並沒收手機。

▲▼巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）佩戴墊子腳鐐。（圖／路透）

▲波索納洛佩戴電子腳鐐。（圖／路透）

根據《路透社》報導，這項裁定的背景，是波索納洛遭指控試圖拉攏美國總統川普（Donald Trump）介入；川普近期對巴西商品加徵高額關稅，理由之一就是抗議盟友波索納洛遭到「政治迫害」（witch hunt）。

這場針對波索納洛的司法行動，來自他在2023年1月支持者發動暴力示威、攻擊首都巴西利亞（Brasília）政府機構的後續調查，事件被外界比擬為美國2021年國會山莊騷亂；相較於美國對川普的案件進展緩慢，巴西調查與司法程序明顯加快，可能終結波索納洛的政治生涯。

波索納洛之子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）近期移居美國，並在華府替父親爭取支持，他聲稱此舉影響川普對巴西施加新關稅的決定。川普上月公開一封致波索納洛的信件，痛批審判不公，並呼籲「應立刻結束」。

此外，美國國務院7月底針對大法官莫拉埃斯祭出制裁，指控他進行任意羈押與壓制言論自由。不過，對於波索納洛遭居家軟禁一事，美方尚未正式回應。

波索納洛日前受訪時則批評莫拉埃斯是「獨裁者」，並稱對他祭出限制措施是「懦夫的行徑」。

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