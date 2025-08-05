美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元

▲美國將針對來自簽證逾期率高國家的旅客實施新制，圖為芝加哥歐海爾國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院宣布，自8月20日起將針對來自簽證逾期率高國家的旅客實施新制，要求申請觀光或商務簽證者繳交5000至15000美元（約台幣15萬至45萬元）不等的保證金，作為簽證遵守的擔保機制。

根據4日刊登於《聯邦公報》（Federal Register）的公告，這項為期12個月的試辦計畫，針對入境美國風險較高的外籍旅客，若成功獲發簽證，須繳納一定金額保證金。

若旅客如期在簽證到期前離境，保證金將予以退還；反之，若逾期滯留，則會被沒收。

公告指出，參與該計畫的旅客，需由指定機場入境與離境，相關機場名單將於制度實施前15天公布。至於具體適用哪些國家，國務院尚未說明，僅表示將依據國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）每年公布的簽證逾期資料決定。

國務院強調，這項政策旨在回應簽證逾期所帶來的國安風險。根據2023年資料，當年經空海港合法入境美國後逾期未離境的人數超過50萬人。

此外，該試點計畫也將擴及來自「背景審查資訊不足」國家的外籍人士，或以投資換取公民身分者。核發簽證的領事官員將有權視個案決定保證金金額。

儘管領事官員原本就具備徵收保證金的權限，但根據《外交事務手冊》（Foreign Affairs Manual）規定，此權限「幾乎不會被使用」。國務院表示，這項新措施是為驗證過去認為保證金制度「操作上過於繁瑣、不具實際效益」的看法是否正確。

早在川普（Donald Trump）首任期尾聲，美方便計劃推動類似制度，但最終因新冠疫情導致全球旅遊停擺而未執行。