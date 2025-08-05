Fed票委釋放訊號：降息時機接近　年底前2次各降1碼仍合適

▲美國聯準會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）2027年具表決權的聯邦公開市場委員會（FOMC）委員、舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利（Mary Daly）於5日表示，隨著愈來愈多證據顯示美國勞動市場出現疲軟、且未見關稅帶動的持續性通膨跡象，降息時機已逐漸接近。

綜合外電報導，戴利指出，「我願意再觀望一次會議，但這種等待不可能無限期持續。」此番談話被視為對聯準會上周決定維持聯邦基金利率於4.25％至4.50％區間的回應。這項決定與部分內部官員及美國前總統川普（Donald Trump）公開主張降息的呼籲背道而馳。

雖然戴利強調這不代表9月會議一定會降息，但她指出，從現在起「每次會議都應該認真思考政策調整」。她仍認為，聯準會6月預測的「年內兩次降息、每次25個基點」的步調是合適的，只是降息時間點可以彈性安排，例如「9月和12月」或其他組合方式。

在接下來的決策上，戴利表示將關注9月會議前所公布的各項勞動市場與通膨數據，「我對此持開放態度」。她也坦言，若通膨回升或就業市場意外反彈，降息次數可能少於2次；反之，「若就業市場持續疲軟且通膨未被拉動，我們就該準備好做得更多」。

根據美國勞工部上周發布的數據，7月非農新增就業僅為7.3萬人，而且5、6月數據遭大幅下修，兩月合計僅3.3萬人。對此，戴利認為「這些數字雖偏低，卻不足以證明勞動市場正走向崩潰」。她補充，數據在經濟轉折期的波動性較高，反而應多觀察失業率等比率指標。7月美國失業率僅小幅上升0.1個百分點，達到4.2％。

戴利指出，多項指標已構成「接二連三的證據」，證明勞動市場比去年疲軟許多，「若進一步惡化將是不樂見的發展」。她強調，「我對7月的決定尚感到滿意，但若這種按兵不動的態度一再重複，我的不安會逐漸加深。」

另一方面，針對關稅影響，戴利認為「沒有跡象顯示其引發廣泛性的物價上升」。她警告，若聯準會過度等待、直到完全確信通膨未被推升，「可能會花上6個月至1年，屆時再行動肯定為時已晚」。

總結當前貨幣政策情勢，戴利表示，我們正進入一個權衡期，需要判斷政策強度是否足以壓制通膨，同時也要確保達成可持續的就業水準。這就是為什麼我當時認為7月無需立即行動，但如今更明顯的是，現行政策與經濟狀況之間已出現錯配。」