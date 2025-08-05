首啟北約新機制！　荷蘭5億歐元「採購美製武器」援烏

▲荷蘭將提供總額5億歐元的美製武器，內容包括愛國者飛彈與零組件，作為支援烏克蘭的新一輪軍援。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭政府4日宣布，將出資5億歐元（約新台幣186億元）替烏克蘭向美國採購軍備，成為首個落實北約新機制「優先烏克蘭需求清單」（PURL）的成員國。美國總統川普（Donald Trump）先前提出，由歐洲盟國出資、華府提供武器的方案，如今荷蘭率先執行，也預告更多國家將陸續跟進。

根據《路透社》報導，荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）4日在社群平台X發文指出，荷蘭將提供總額5億歐元的美製武器，內容包括愛國者飛彈與零組件，作為支援烏克蘭的新一輪軍援。他強調，荷蘭是第一個參與該機制的北約盟國。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）對此表示歡迎，並呼籲其他盟國儘快加入。他指出，PURL機制的目的是協助烏克蘭盡速獲得所需武器，對抗俄羅斯的侵略行動，「我已致函所有北約成員國，呼籲共同分擔責任，預期近期會有更多國家做出實質承諾。」

美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）透露，接下來幾週將會有一連串國家宣布參與，並強調北約正「盡可能加快腳步」。他也表示，部分軍援物資預計在數週內即可送抵烏克蘭，甚至可能更快。

根據北約聲明，該新機制將由歐洲盟國與加拿大出資，每批援助約值5億美元，並由歐洲盟軍最高司令葛林克維奇（Alexus Grynkewich）負責審核與認可。軍援內容將包含防空系統、彈藥與其他可迅速從美國庫存調度的關鍵裝備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在X發文感謝荷蘭的貢獻，強調「烏克蘭乃至整個歐洲，將因荷蘭的支持更加安全」，並稱該國對烏克蘭防空系統的強化做出了「實質貢獻」。