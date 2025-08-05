　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首啟北約新機制！　荷蘭5億歐元「採購美製武器」援烏

▲▼美國向烏克蘭提供情報，讓烏軍能及時對俄國的攻擊做出反應，並成功擋下俄軍的導彈襲擊。（圖／路透）

▲荷蘭將提供總額5億歐元的美製武器，內容包括愛國者飛彈與零組件，作為支援烏克蘭的新一輪軍援。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭政府4日宣布，將出資5億歐元（約新台幣186億元）替烏克蘭向美國採購軍備，成為首個落實北約新機制「優先烏克蘭需求清單」（PURL）的成員國。美國總統川普（Donald Trump）先前提出，由歐洲盟國出資、華府提供武器的方案，如今荷蘭率先執行，也預告更多國家將陸續跟進。

根據《路透社》報導，荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）4日在社群平台X發文指出，荷蘭將提供總額5億歐元的美製武器，內容包括愛國者飛彈與零組件，作為支援烏克蘭的新一輪軍援。他強調，荷蘭是第一個參與該機制的北約盟國。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）對此表示歡迎，並呼籲其他盟國儘快加入。他指出，PURL機制的目的是協助烏克蘭盡速獲得所需武器，對抗俄羅斯的侵略行動，「我已致函所有北約成員國，呼籲共同分擔責任，預期近期會有更多國家做出實質承諾。」

美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）透露，接下來幾週將會有一連串國家宣布參與，並強調北約正「盡可能加快腳步」。他也表示，部分軍援物資預計在數週內即可送抵烏克蘭，甚至可能更快。

根據北約聲明，該新機制將由歐洲盟國與加拿大出資，每批援助約值5億美元，並由歐洲盟軍最高司令葛林克維奇（Alexus Grynkewich）負責審核與認可。軍援內容將包含防空系統、彈藥與其他可迅速從美國庫存調度的關鍵裝備。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在X發文感謝荷蘭的貢獻，強調「烏克蘭乃至整個歐洲，將因荷蘭的支持更加安全」，並稱該國對烏克蘭防空系統的強化做出了「實質貢獻」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻　逆轉起訴求重判
資深女星病逝！　半年前參加陳淑芬同學會
高雄分隔島「長一堆菇」！　警察動手全拔除
上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽
美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元
快訊／雨炸中橫大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普護航惹議？巴西前總統密謀政變　法院下令軟禁

美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元

低成本高防空效率！　烏克蘭積極打造「無人機防空網」

台美軍事合作「低調升溫」　美國會報告：合作趨勢持續擴大

波音又出事！戰鬥機廠3200人大罷工　F-15產線受影響

Fed票委釋放訊號：降息時機接近　年底前2次各降1碼仍合適

新加坡「無人機課程」納基本軍訓！　國防部長揭主因

首啟北約新機制！　荷蘭5億歐元「採購美製武器」援烏

紐時：台積電投資不及日韓　川普恐對台灣晶片加徵關稅

南韓外長：中國成周邊國家困擾　與美日合作遏制、駐韓美軍不縮編

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

川普護航惹議？巴西前總統密謀政變　法院下令軟禁

美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元

低成本高防空效率！　烏克蘭積極打造「無人機防空網」

台美軍事合作「低調升溫」　美國會報告：合作趨勢持續擴大

波音又出事！戰鬥機廠3200人大罷工　F-15產線受影響

Fed票委釋放訊號：降息時機接近　年底前2次各降1碼仍合適

新加坡「無人機課程」納基本軍訓！　國防部長揭主因

首啟北約新機制！　荷蘭5億歐元「採購美製武器」援烏

紐時：台積電投資不及日韓　川普恐對台灣晶片加徵關稅

南韓外長：中國成周邊國家困擾　與美日合作遏制、駐韓美軍不縮編

西南氣流趨緩　台東知本森林遊樂區重新迎客

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

馬刺4年68億綁定新主控福克斯　與溫班亞瑪雙星時代啟動

傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

國際熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

台海開戰自求多福　智庫：美企援台可能性低

台積電投資不足　川普恐對晶片加徵關稅

美簽新制　部分外國人「先付錢」才准入境

星國關稅10％亞洲最低　可能受益貿易轉向

俄軍愛滋感染率暴增2000％　報告揭原因

美股收高585點！輝達勁揚逾3.6％　台積電ADR漲1.6％

即／橫濱花火大會「發射船失火」 畫面曝光

正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱」過關網狂讚

美39%關稅倒數　瑞士將祭更好提議

川普：印度購買俄油不顧烏克蘭死活　關稅提至25%

更多熱門

相關新聞

台積電投資不足　川普恐對晶片加徵關稅

台積電投資不足　川普恐對晶片加徵關稅

美國總統川普（Donald Trump）宣布對台灣出口商品課徵20%關稅，而此舉正值台美關係陷入緊張之際。外媒分析指出，儘管台積電雖已承諾擴大在美投資，但與鄰近國家相比仍相形見絀，因此台灣最主要出口項目「半導體」，也可能成為下一波制裁對象；行政院也證實，雙方目前仍就晶片關稅問題持續協商。

川普轟購俄油將大幅提高關稅　印度反批「雙標」：將採反制措施

川普轟購俄油將大幅提高關稅　印度反批「雙標」：將採反制措施

澤倫斯基曝中國、北韓等國傭兵為俄羅斯參戰　將採因應對策

澤倫斯基曝中國、北韓等國傭兵為俄羅斯參戰　將採因應對策

美股收高585點！輝達勁揚逾3.6％　台積電ADR漲1.6％

美股收高585點！輝達勁揚逾3.6％　台積電ADR漲1.6％

美39%關稅倒數　瑞士將祭更好提議

美39%關稅倒數　瑞士將祭更好提議

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武荷蘭北約北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

采子爆分手富二代男友！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

蘿拉求「回公司還債」蔡阿嘎傻眼

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面