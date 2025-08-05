波音又出事！戰鬥機廠3200人大罷工　F-15產線受影響

記者張方瑀／綜合報導

美國航空巨頭波音公司（Boeing）再度陷入勞資風暴，超過3200名負責軍機製造的工人自4日午夜起全面罷工，主要訴求包含調薪、工時安排與退休金改革。這是波音自1996年以來首次面臨防務部門罷工，為原本就飽受安全疑慮與產能困境困擾的公司再添一記重擊。

根據BBC報導，這批員工隸屬於「國際機械師與航太工人協會」（IAM）的聖路易分會，平時負責製造F-15戰鬥機與其他軍用機種。工會表示，勞方成員對波音提出的加薪方案不滿，因此投票決定自午夜起全面停工，「我們已經受夠了，這關乎的是尊重與尊嚴，而不是空頭支票。」

IAM是北美最大工會之一，代表約60萬名航空航太、國防、造船、交通運輸、醫療保健、製造業等產業成員。

▲參與罷工的員工平時負責製造F-15戰鬥機與其他軍用機種，圖為美軍F-15鷹式戰鬥機（F-15 Strike Eagle）。（圖／路透）



波音空中優勢（Boeing Air Dominance）副總裁吉利安（Dan Gillian）在聲明中表示：「我們對員工投票否決這項提案感到失望，這項提案的平均薪資增幅達到40%，也解決了他們對替代工時的主要關切。」

吉利安指出，「我們已經做好因應罷工的準備，並全面啟動應變計畫，以確保未參與罷工的員工能持續為客戶提供支持。」

這場行動雖不及去年民航機部門三萬人罷工的規模，但仍為波音防務產線帶來挑戰。執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）上週淡化影響，強調公司將妥善應對，「我不會太擔心這場罷工的後果。」

波音近年連環出包，從737客機致命墜毀，到2024年737 Max艙門面板在飛行中脫落，導致交機數量大減。去年僅交付348架飛機，創下疫情以來新低，企業聲譽與營運壓力雙雙承受考驗。