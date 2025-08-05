台美軍事合作「低調升溫」　美國會報告：合作趨勢持續擴大

▲美國國會研究處（CRS）報告指出，台美雙方的軍事關係正逐步擴大。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會研究處（CRS）於7月底發布最新報告，深入剖析近年來美國對台軍援情況。報告指出，儘管多數美台安全合作內容並未公開，但整體趨勢顯示雙方的軍事關係正逐步擴大，台灣更自2023年起納入「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫，強化兩軍聯合作戰能力。

根據《中央社》報導，這份名為《台灣：防衛軍事議題》（Taiwan: Defense and Military Issues）的報告指出，美國對台軍售向來是支撐台灣防衛實力的核心，主要透過「外國軍事銷售制」（FMS）進行。從2015年到2025年，光是透過FMS，美國行政部門通報國會的總金額就超過280億美元（約新台幣8372億元）。

除既有機制外，美國第117屆國會更於任期內通過《台灣增強韌性法案》（Taiwan Enhanced Resilience Act），開創對台軍援新模式。該法首次將「總統撥款權」（PDA）納入台灣，允許直接從美國國防部庫存中提供軍備與服務，解決FMS交付速度緩慢的問題。

CRS指出，自該法生效以來，美方已啟動三項PDA對台軍援計畫，總額達15億美元；此外，台灣也首次獲得「外國軍事融資」（FMF），可用於購買美製武器的貸款或補助，顯示美國對台軍事支援的多元化發展。

在安全合作層面，報告特別提及台灣自2023財年起參與IMET，美方期待透過該計畫強化雙邊戰力互通性與聯合行動能力。不過，關於IMET具體內容資訊仍不多。美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）曾向國會表示，參與IMET計畫可為台灣帶來龐大經費折扣，「每年可省下數百萬美元，並挹注於國防預算再投資。」

美國學者善學（Thomas Shattuck）去年也在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）發文指出，IMET不僅讓台灣軍官能在美受訓，更可與其他國際夥伴並肩學習，深化實戰經驗與戰略思維。

報告也提及台灣本身的國防投入。根據CRS統計，從2019年到2023年，台灣國防預算年均成長近5%。2024年預估將投入GDP的2.5%於國防支出，總統更曾表態，期望今年軍費能提高至GDP的3%以上。

然而，報告也點出數項內部挑戰，包括政策制定者對如何嚇阻中國意見分歧、立法院預算審議僵局引發對國防資金穩定性的疑慮，以及募兵困難、後備戰力與民防準備不足等問題。

CRS直言，「台灣在招募、訓練與留用軍人方面遭遇瓶頸，一些專家也指出，能源、糧食、水源、通信及基礎設施等面向仍面臨外部干擾風險。」此外，也不清楚台灣社會是否有足夠心理準備，面對兩岸衝突所帶來的經濟與生命風險。

美國國會研究處隸屬於國會圖書館，負責為議員與其幕僚提供中立、詳實的政策分析，其發布的報告往往成為制訂對台政策的重要參考。