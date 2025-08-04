巨額投資換降低關稅至15%　日相石破茂坦言：落實協議「更困難」

▲日本首相石破茂、負責赴美談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正4日出席眾議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府近日公布各國的對等關稅稅率，日本政府7月底正式和美國達成協議，承諾在能源、半導體、關鍵礦業等對美投資5500億美元，換取15%的稅率，不過在野黨和外界仍質疑，日美雙方並無簽署任何書面文件。對此，日本首相石破茂坦言，儘管和美方達成貿易協議是「雙贏」，但是落實協議內容卻更加困難。

根據《日本放送協會》、《共同社》，日本國會眾議院今（4）日在預算委員會進行集中審議，針對朝野對於7月底日美達成貿易協議的質疑，石破茂在答覆質詢時表示，「儘管有人評論，實際執行協議內容比起雙方達成協議更加困難，但我仍衷心期盼能繼續獲得各界支持。」

石破茂繼續說道，「（日本）不僅能在美國創造工作機會，更不會失去日本的工作機會，同時能向全球提供更優秀的技術、勞力、資本，達成所謂『雙贏』的關係。」

儘管日本最終透過與美方達成協議、宣布加碼對美投資，成功將關稅稅率從25%調降至15%，但是在這場協議中，日美雙方始終未簽署書面文件。對此，立憲民主黨黨代表野田佳彥質疑，「儘管2019年日美貿易協定時有簽署書面文件，但最後仍形同廢除。一旦雙方沒有簽署達成協議的共同文件，則川普政府未來恐會擴大解釋，導致日本得『持續當冤大頭』。」

石破茂回應，「達成貿易協議的對手並非一般人，而是規則善變的人。我最害怕的是，一旦簽署書面文件，恐會讓調降關稅一事持續被擱置。尤其是攸關國家利益的汽車關稅，我們將全力以赴換取川普總統簽署調降汽車關稅的行政命令。」

據悉，儘管川普政府將日本對美出口商品的對等關稅稅率調降至15%，但汽車關稅動向仍不明朗，汽車關稅總計27.5%，其中包括原先的2.5%，由於汽車產業是日本對美出口的最主要項目。占總體經濟產值達10%，因此關稅政策將為日本經濟帶來嚴重衝擊。