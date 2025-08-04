南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入絕境

▲南韓面臨美國「關稅炸彈」威脅，且必須對美全面開放市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府最近宣布各國對等關稅，台灣的稅率為20%，明顯高過主要競爭對手南韓。不過，儘管南韓的稅率僅為15%，但是李在明政府卻是在談判付出鉅額代價，包括對美投資3500億美元、購買1000億美元的能源產品，並向美國全面開放市場。分析認為，南韓經濟宛如「溫水煮青蛙」，而川普關稅更是倒進鍋爐的滾燙熱水。

韓媒《韓國經濟》向麥肯錫公司（McKinsey & Company）韓國辦公室代表宋承憲（音譯）進行專訪，該公司從2013年以來至2023年透過報告書進行分析，評論南韓經濟宛如「溫水煮青蛙」，在石化、鋼鐵等產業逐漸落後給中國，且遭到具有高度競爭力的中國逼到牆角，不過如今面臨川普政府的15%對等關稅政策，宋承憲更形容關稅對南韓而言是100度滾燙沸水。

宋承憲受訪時，要求南韓必須針對產業結構進行「大刀闊斧」的削骨式改革，包括重組產業結構，並放寬勞工相關法規、遺產和贈與稅、每周最長工時52個小時，同時整合餘力全面投注在生技、能源、航太、人工智慧（AI）等高附加價值產業，如果南韓政府能痛定思痛針對產業結構進行改革，則2040年南韓平均每人GDP將達7萬美元，躋身全球七大經濟強國。

另外，宋承憲也批評南韓國內企業的薪資與人事制度，認為薪資長期以來處在凍漲階段，並直言每一位員工幾乎獲得同樣的薪資與待遇，即便某員工該年度對公司有重要貢獻，但年底人事考核上僅是從課長升至次長，這導致大部分的員工寧願選擇「維持現狀」。

宋承憲表示，台灣台積電（TSMC）執行長年薪約400億韓元，然而南韓頂尖企業執行長的年薪，卻連台積電的10分之1都不到。