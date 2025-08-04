　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入絕境

▲▼南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓面臨美國「關稅炸彈」威脅，且必須對美全面開放市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府最近宣布各國對等關稅，台灣的稅率為20%，明顯高過主要競爭對手南韓。不過，儘管南韓的稅率僅為15%，但是李在明政府卻是在談判付出鉅額代價，包括對美投資3500億美元、購買1000億美元的能源產品，並向美國全面開放市場。分析認為，南韓經濟宛如「溫水煮青蛙」，而川普關稅更是倒進鍋爐的滾燙熱水。

韓媒《韓國經濟》向麥肯錫公司（McKinsey & Company）韓國辦公室代表宋承憲（音譯）進行專訪，該公司從2013年以來至2023年透過報告書進行分析，評論南韓經濟宛如「溫水煮青蛙」，在石化、鋼鐵等產業逐漸落後給中國，且遭到具有高度競爭力的中國逼到牆角，不過如今面臨川普政府的15%對等關稅政策，宋承憲更形容關稅對南韓而言是100度滾燙沸水。

宋承憲受訪時，要求南韓必須針對產業結構進行「大刀闊斧」的削骨式改革，包括重組產業結構，並放寬勞工相關法規、遺產和贈與稅、每周最長工時52個小時，同時整合餘力全面投注在生技、能源、航太、人工智慧（AI）等高附加價值產業，如果南韓政府能痛定思痛針對產業結構進行改革，則2040年南韓平均每人GDP將達7萬美元，躋身全球七大經濟強國。

另外，宋承憲也批評南韓國內企業的薪資與人事制度，認為薪資長期以來處在凍漲階段，並直言每一位員工幾乎獲得同樣的薪資與待遇，即便某員工該年度對公司有重要貢獻，但年底人事考核上僅是從課長升至次長，這導致大部分的員工寧願選擇「維持現狀」。

宋承憲表示，台灣台積電（TSMC）執行長年薪約400億韓元，然而南韓頂尖企業執行長的年薪，卻連台積電的10分之1都不到。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大雷雨車禍整輛解體！　24歲駕駛慘死
英國前首相強生今抵台　首度訪台將晉見賴清德、拜會蔡英文
快訊／八炯被爆模仿納粹　德國在台協會發聲了
快訊／河智媛、禹洙漢的台灣老闆遭砍死
快訊／雨還沒下完！大雷雨炸3縣市「國家警報響」
快訊／內湖熱飆38.2度　北市高溫「紅色警戒」
南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全家出席婚禮！人妻突遭公公「行刑式槍殺」　家人驚恐目睹

俄軍愛滋感染率暴增2000％原因曝光　報告：損失恐超越侵烏

馬來西亞「製藥、半導體」豁免關稅！　官員曝3大商品還在談

南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入絕境

外交家示警：台灣民間尚未做好戰爭準備　恐等不到美國出手相助

靠顏值贏人氣！日本下任首相合適人選　「政二代帥哥」逆襲人氣旺

20歲女離奇溺斃泳池　「派對上80賓客無人發現」家屬質疑死因

川普關稅大賺4.5兆！共和黨喊「普發現金600美元」　專家憂上癮

美國經濟保持驚人韌性？　《衛報》：危機尚未降臨

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？　前律師：DOGE恐成清算特斯拉利器

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

全家出席婚禮！人妻突遭公公「行刑式槍殺」　家人驚恐目睹

俄軍愛滋感染率暴增2000％原因曝光　報告：損失恐超越侵烏

馬來西亞「製藥、半導體」豁免關稅！　官員曝3大商品還在談

南韓經濟崩潰如溫水煮青蛙！高昂代價換美15%關稅　遭中國逼入絕境

外交家示警：台灣民間尚未做好戰爭準備　恐等不到美國出手相助

靠顏值贏人氣！日本下任首相合適人選　「政二代帥哥」逆襲人氣旺

20歲女離奇溺斃泳池　「派對上80賓客無人發現」家屬質疑死因

川普關稅大賺4.5兆！共和黨喊「普發現金600美元」　專家憂上癮

美國經濟保持驚人韌性？　《衛報》：危機尚未降臨

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？　前律師：DOGE恐成清算特斯拉利器

閃公車失控！彰化黑車猛撞石墩「整車解體」　1死1重傷

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

郭靜開唱一半！突遭粉絲「搶麥硬控1分鐘」狂唱王心凌

超商領包裹「店員突脫口3字簡語」！男友秒破解真相 阿本：我很俗

日本網紅來台4次「大讚1現象」　去熱炒店驚呆：真的嚇一跳

落髮、出油好困擾！99%的女生都做錯的3個洗髮細節

全家出席婚禮！人妻突遭公公「行刑式槍殺」　家人驚恐目睹

俄軍愛滋感染率暴增2000％原因曝光　報告：損失恐超越侵烏

2025台灣周將於10／15～23日舉行　彰顯推動亞洲資產管理中心決心

藍波正妹女兒飆跳〈看我72變〉致敬！　啦啦隊中場SOLO傳承爸衣缽

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

國際熱門新聞

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

他找到漏洞「占地建國」當總統！

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱」過關網狂讚

17歲錄取多所名校！父母擔心離家太遠竟隱瞞

日本猛暑多恐怖？這1物「熱到融化」

點名台灣！專家：可能7日前與美達成協議

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

21歲女遭「綁床虐殺」　刀刺全身丟包等死

體型和貓一樣大　民宅發現「56公分巨鼠」

南韓經濟崩潰！「溫水煮青蛙」中國逼入絕境

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

拍性愛片＋人口販運　5中國人遭緬甸判無期徒刑

南韓李在明政府：即起撤除邊境「心戰廣播」

更多熱門

相關新聞

靠高顏值！日「政二代帥哥」下任首相呼聲高

靠高顏值！日「政二代帥哥」下任首相呼聲高

日媒實施民調，詢問看好檯面上哪位政治人物適合擔任下屆首相，結果民眾最看好外型帥氣的「政二代」小泉進次郎。

川普關稅賺4.5兆　共和黨喊普發現金

川普關稅賺4.5兆　共和黨喊普發現金

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？

馬斯克2.5億捐川普竟惹禍？

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

在野邀卓揆關稅專報協商火爆　黃國昌突閃人

川普的關稅外交　全球談判新模式

川普的關稅外交　全球談判新模式

關鍵字：

日韓要聞南韓南韓經濟對等關稅川普溫水煮青蛙

讀者迴響

熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

快訊／《請回答1988》宋英奎車內死亡！

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

台中知名建商爆全面停工　下游廠商證實被跳票

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

宋英奎驟逝享年55歲！

即／超商購物被攻擊！台中男「遭利器狂刺」命危

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

趙露思發聲「沒戲拍就開麵店」！恐斷送演藝事業

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面