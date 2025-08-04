日本火紅景點「台灣情侶1舉止」　警察、居民都怒了！她噴：很丟臉

▲日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

不少人去日本鎌倉旅遊時，一定會朝聖動漫「灌籃高手」晴子和櫻木花道巧遇的場景。不過有網友傻眼表示，直擊一對情侶短短5分鐘狂衝路中央取景拍照，無視警察勸阻，就連附近居民也動怒，令原PO搖頭直呼「難怪最近日本人越來越討厭會說中文的人！」

「到現在還是覺得很生氣很丟臉！」一名女網友在Dcard表示，她到鎌倉旅遊時，看見一對情侶違規站在馬路中央拍照，但當時路上有車輛正在通行，日本警察站在路中央苦口婆心勸導「不能在馬路中間拍照」，但這對情侶卻完全不理會。

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過程中，女生還明目張膽地說「警察現在沒在注意，快（點）！」男友只能不斷衝到馬路中間幫拍照，導致車輛頻頻按喇叭警示，警察也只能揮著警棍要他們走回馬路邊。

更誇張的是，這樣的情況在短短5分鐘內竟重複三到四次，只因為拍得不夠好看，最後連日本人都看不下去，原PO搖頭直呼，「這對情侶已經白目到附近的居民都過來兇他們了...也沒有要收斂的意思。」

原PO也無奈說道，這對情侶頻頻擋在中間拍照，導致大家怎麼拍照都會拍到他們，「難怪日本人越來越討厭會說中文的人，完全不意外欸...一起遵守規則真的不好嗎？」

底下網友回應，「就是這種低水準的人，才讓越來越多日本人對講中文的遊客反感」、「到底臉皮多厚？警察都已經出來阻止...還可以繼續拍照」、「富士山那個網紅路口也是，一堆講中文的人硬要擋路拍照，不理會警察驅趕 很丟臉，台灣人、中國人都有」、「難怪台灣人會被日本、南韓歧視」、「去年去過才知道那邊超亂，辛苦那邊的大哥用不標準的中文不斷跟觀光客說『危險』，但其他人還是趁隙衝上去拍照」。