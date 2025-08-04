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外交家示警：台灣民間尚未做好戰爭準備　恐等不到美國出手相助

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲美國知名外交期刊《外交家》專文指出，台灣民間社會還沒做好戰爭準備。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國知名外交期刊《外交家》專文指出，台灣民間社會還沒做好戰爭準備。文中把台灣與烏克蘭相比較，稱烏克蘭無論是在心理或是制度層面均為俄羅斯入侵做好充分準備，但台灣並沒有，儘管今年漢光演習規模超越以往，民間防衛體系仍流於表演性質，且台灣防衛過度依賴美國《台灣關係法》保障，一旦衝突爆發，恐難獲及時支援。

文章指出，隨著烏克蘭戰火持續、台海情勢緊張，這兩大衝突熱點的討論早已司空見慣，但如今的台灣卻忽略一個顯而易見的教訓，那就是民間社會必須在任何衝突爆發之前做好戰鬥準備。

台灣雖在2025年首度將平民納入漢光演習，動員逾2萬名後備軍人進行實彈操演，演練場景從車站延伸至校園，但這些措施「更像表演性質而非結構性改革」。這反映出更深層的問題點：許多台灣人仍然認為戰爭難以想像，且多年的和平繁榮削弱這種迫切感。

相較之下，烏克蘭在2014年克里米亞事件後，民間社會由下而上自發性動員，從老奶奶編織軍用物資到村民捐糧支援前線，到了2022年俄羅斯全面入侵的時候，這種韌性早已發展成堅固的防衛網絡。

對台灣來說，軍民融合仍然薄弱，且公眾對於地緣政治威脅的興趣相對較低，許多年輕人對於國安議題缺乏參與，國防政策通常由國家與軍隊自行制定。儘管近年來，政府開始補強這中間的差距，但規模不足，猶如嬰兒學步（baby steps）一般，且缺乏明確方向。

台灣採取去軍事化、去政治化的策略，仰賴外交結盟取得威嚇。而中國大陸早已透過教育、意識形態灌輸等手法，培養出一群可在衝突爆發之際挺身支持國家的民眾。專文認為，兩者之間的落差可能造成災難性後果。

安全承諾並非安全策略，當面臨入侵時，國際社會的援助支持至關重要，但若缺乏內部韌性，仍難以抵禦侵略。台灣防衛結構嚴重仰賴美國依據《台灣關係法》提供的支持，但在危機來臨的時候，外部援助可能因為法律模糊性、政治分歧等因素延遲或受到限制。

專文指出，「要獲得美國的援助，台灣必須展現出其抵抗意願，因為美國不會來拯救那些不願為自身而戰的人」，即便美國做出強而有力的回應也需要時間，且台灣可能等不到那時。中國當局對台行動可能以隔離、維和、穩定國內任務等名義採取突襲行動，屆時台灣的應變時間恐怕只有數小時，若民間社會沒有動員起來，再多軍備也沒有用。

專文分析，漢光演習雖然規模擴大，但依然只是象徵性演練，「讓民眾看見車站空包彈射擊，不足以讓他們具備應變能力」，若不把這些轉化為全國性民間動員策略，台灣依舊脆弱，台灣必須汲取烏克蘭的教訓。

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