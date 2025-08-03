快訊／7天累積雨量破2千毫米！高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

▲高雄市長陳其邁今日前往六龜區中興里視察，關心土石流掩埋路面及野溪清疏情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到西南氣流影響，南部山區連7天降下豪雨。高雄市政府今（3)日傍晚宣布，明（4）日那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林區停止上班、停止上課。

高市府表示，根據中央氣象署及水保署資訊，明(4)日那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜雨量預測200-300毫米，已達停班停課標準；另杉林區仍列為土石流、大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護民眾安全、進行道路搶修及相關復原工作，該6個行政區明（4）日停止上班、停止上課。

高雄市長陳其邁今日前往六龜區勘災，他表示，自0728豪雨至今，茂林區、桃源區已累積超過2200至2400毫米降雨量，幾乎等於莫拉克風災所下的總雨量，且雨勢持續未歇，目前在山坡地土壤的含水量趨近飽和，因此再降雨就會造成土石流及大規模崩塌風險，必須高度戒備。

陳其邁指出，此次撤離安置人數達3104人，已破土石流及大規模崩塌的紀錄，10餘年來，此次人數可說是最多。此外，物資均已準備齊全，桃源、那瑪夏的道路及替代道路預計今晚搶通，儘管昨日豬肉鮮果及緊急維生物資已陸續送達，一旦道路暢通，更多民生物資將立刻補給。

陳其邁表示，他今日與行政院長卓榮泰視訊連線時，建請中央考量將0728豪雨相關災損及基礎設施毀損，納入丹娜絲颱風災後復原特別條例中，以解決原民區居民民生需求。像是那瑪夏民生大橋以及台20線等重要橋梁，皆為當地居民就醫、就學與物資運送的關鍵通道，若能提前納入重建範圍，將有助提升偏鄉地區的防災與交通韌性。