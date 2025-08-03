　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／7天累積雨量破2千毫米！高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

▲▼高雄市長陳其邁今日前往六龜區中興里視察，關心土石流掩埋路面及野溪清疏情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁今日前往六龜區中興里視察，關心土石流掩埋路面及野溪清疏情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到西南氣流影響，南部山區連7天降下豪雨。高雄市政府今（3)日傍晚宣布，明（4）日那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林區停止上班、停止上課。

高市府表示，根據中央氣象署及水保署資訊，明(4)日那瑪夏、桃源、茂林、甲仙及六龜雨量預測200-300毫米，已達停班停課標準；另杉林區仍列為土石流、大規模崩塌警戒區，有致災之虞，為維護民眾安全、進行道路搶修及相關復原工作，該6個行政區明（4）日停止上班、停止上課。

高雄市長陳其邁今日前往六龜區勘災，他表示，自0728豪雨至今，茂林區、桃源區已累積超過2200至2400毫米降雨量，幾乎等於莫拉克風災所下的總雨量，且雨勢持續未歇，目前在山坡地土壤的含水量趨近飽和，因此再降雨就會造成土石流及大規模崩塌風險，必須高度戒備。

陳其邁指出，此次撤離安置人數達3104人，已破土石流及大規模崩塌的紀錄，10餘年來，此次人數可說是最多。此外，物資均已準備齊全，桃源、那瑪夏的道路及替代道路預計今晚搶通，儘管昨日豬肉鮮果及緊急維生物資已陸續送達，一旦道路暢通，更多民生物資將立刻補給。

陳其邁表示，他今日與行政院長卓榮泰視訊連線時，建請中央考量將0728豪雨相關災損及基礎設施毀損，納入丹娜絲颱風災後復原特別條例中，以解決原民區居民民生需求。像是那瑪夏民生大橋以及台20線等重要橋梁，皆為當地居民就醫、就學與物資運送的關鍵通道，若能提前納入重建範圍，將有助提升偏鄉地區的防災與交通韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義縣宣布明「5鄉停班停課」
快訊／高雄宣布明「6行政區」停班停課
快訊／台南明正常上班上課、1里停班課
快訊／屏東宣布明「2鄉3村」停班停課
正妹搭廉航　「神力硬塞行李箱過關」吸千萬觀看！地勤看傻眼
網瘋傳錄影「遭要求整理桌面」卻爆氣！黃暐瀚傻了：誰翻舊片
隱瞞「梅毒+愛滋」無套女高中師半年　中油男慘了
快訊／南投宣布明日5校停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／7天累積雨量破2千毫米！高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

災後修繕快媒合！台南373戶登記開工　8／17前簽約可領加碼補助

桃園紀念乙未戰役130週年　傳承發揚先民義勇精神

「新原結-文創工藝學習課程」桃園開跑　推動多元文化共融

2025全富永續夏令營結業派對　小朋友最感恩「每天美味的午餐」

落實公平負擔　桃園「強制拆除違章建築」應付費

桃園推動父職友善政策　多元措施鼓勵男性參與育兒

警民齊心傳遞善意　初鹿所員警攜手社區為弱勢家庭送暖

營造零暴力友善環境　台東近600人雨中健走

屏東婦誤信假投資要匯百萬　警銀聯防阻詐

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

台南暴雨淹水

快訊／7天累積雨量破2千毫米！高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

災後修繕快媒合！台南373戶登記開工　8／17前簽約可領加碼補助

桃園紀念乙未戰役130週年　傳承發揚先民義勇精神

「新原結-文創工藝學習課程」桃園開跑　推動多元文化共融

2025全富永續夏令營結業派對　小朋友最感恩「每天美味的午餐」

落實公平負擔　桃園「強制拆除違章建築」應付費

桃園推動父職友善政策　多元措施鼓勵男性參與育兒

警民齊心傳遞善意　初鹿所員警攜手社區為弱勢家庭送暖

營造零暴力友善環境　台東近600人雨中健走

屏東婦誤信假投資要匯百萬　警銀聯防阻詐

年收60萬就很夠！日經濟學者「1關鍵」點破退休迷思

花蓮中配村長「未放棄中國籍」遭解職　內政部：不服可提訴願

冷氣會吹出病！醫示警：5類人小心「空調病」

平野惠一精準調度奏效　肯定魏碩成、吳俊偉與王政順表現

大罷免讓北京偷笑？呂秀蓮喊話賴清德「辭主席、換院長、清君側」

快訊／中南部災情頻傳　嘉義縣宣布：8/4「5鄉停班停課」

SUPER JUNIOR-D＆E魅力爆棚！　助攻兄弟大巨蛋創週日票房新高

連日豪雨5路段雙向不通　台20線栗園段明上午搶通

快訊／7天累積雨量破2千毫米！高雄宣布8/4「6行政區」停班停課

快訊／豪雨不停！台南市：8/4正常上班上課、1里停班課

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

地方熱門新聞

即／高雄8/3「全市」停班課

強降雨釀災安南多里淹水大腿陳亭妃：治水預算一次核定才有感

BXW-0001~9999號牌競標開始了

二重港淹水南化土石流水利局急開閘護撤446人

桃市圖兒童劇場《網紅練習生》　8/3登場

蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

台南女駕駛北區北安路翻車自撞分隔島臉擦傷送醫

桃園823戰役勝利67週年大會　戰友重逢與回憶

不放棄學習障礙女兒　朱坤淵獲模範父親表揚

黃國昌恆春宣講：核三延役不能再等

黃偉哲視察下洲子抽水站清晨積水已退呼籲民眾防強降雨

台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園家具翻新暖入厝

後壁、白河積淹原因何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

基隆豐年祭展現原民力　明年將建多功能會館

更多熱門

相關新聞

台南：8/4正常上班上課、1里停班課

台南：8/4正常上班上課、1里停班課

台南市政府表示，根據中央氣象署豪雨監測預報，今日下午4時預測台南市24小時雨量，未達停班停課標準，惟南化區關山里因南179縣連日豪雨，多處路段土石坍方，對外交通受阻尚未修復，間歇性雨勢仍有坍方或致災之虞，為維護該里里民及轄區內瑞峰國小教職員工安全，南化區關山里明（8/4）日停止上班，停止上課，其餘照常上班、照常上課。

快訊／8／4屏東2鄉3村停班停課

快訊／8／4屏東2鄉3村停班停課

高雄女自摔跌進大排！尋獲已成冰冷遺體

高雄女自摔跌進大排！尋獲已成冰冷遺體

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝　今告別式

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝　今告別式

關鍵字：

高雄停班停課陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

快訊／2地區明天雨量達停班課標準　估24小時降300毫米

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面