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社會 社會焦點 保障人權

首謀到案！黑衣人夜襲高雄醫院壓制保全　涉「組織犯罪」下場慘曝

▲醫院的資訊室整個被砸毀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黑衣人夜襲醫院，攻擊保全。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營區某醫療院所3日凌晨遭逾20名黑衣人突襲，保全遭壓制、中控與資訊設備被奪並遭損壞，引發社會高度關注。高雄市政府警察局今（3）日晚間發布最新說明，強調本案疑涉組織性犯行，已由局長林炎田指示刑警大隊與左營分局成立專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，同時陳姓首謀也到案，其餘共犯還在追查，全案將依違反《組織犯罪防制條例》等罪名嚴辦。

案發時間為3日凌晨3時40分許，警方接獲報案後即由左營分局調派快打部隊趕赴現場。據了解，涉案人員疑似佯裝保全混入醫院，趁保全外出查看「假故障車輛」之際，集體強闖中控室與資訊室，造成2名保全受傷、對講機與密錄器損毀，另有2部筆電遺失，現場一片狼藉，如同「黑幫奪館」。

目前本案已查獲一名陳姓首謀到案，警方強調將「連夜追緝其餘共犯」，並強調本案涉案人數眾多，行為明顯違法，將朝組織犯罪方向偵辦，對首謀及情節重大者，將向橋頭地方法院建請羈押。

▲林炎田來到中控室查看監視器，左營分局長謝承甫在旁 。（圖／民眾提供）

▲林炎田來到中控室查看監視器，左營分局長謝承甫在旁。（圖／民眾提供）

此外，高雄市衛生局也針對事件發出嚴正聲明，強調「依法嚴懲嚴辦！拒絕醫療暴力」，並引用《醫療法》第24條明確指出：任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法妨礙醫療業務之執行，違者警方應排除或制止，如涉及刑責應移送法辦。根據現場監視器畫面與初步調查結果，衛生局已認定行為人違法，將依第106條規定裁罰新臺幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰。

衛生局強調，醫療機構應維持秩序與安全，保障病人就醫權益是社會共同責任，對於任何妨礙醫療的暴力行為絕不寬貸，「醫療暴力零容忍」不是口號，而是法律底線。

▲警方獲報抵達現場處理，不過處理過程被人質疑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方獲報抵達現場處理，不過處理過程被人質疑。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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