旗袍晚宴辦成宮廷大秀！高雄「女力聯盟」成立　驚艷鳳袍曝光

▲高雄市世界旗袍文化藝術推展協會成立 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市世界旗袍文化藝術推展協會正式成立！8月1日晚間於高雄林皇宮舉行盛大就職典禮與「怡情悅心、紫蘊金萱」旗袍盛宴，吸引近五百名政商名流與藝文界人士齊聚一堂，現場冠蓋雲集、驚艷連連。總統賴清德特別頒發賀電，祝賀首任高雄分會會長吳怡萱就任，並肯定旗袍文化對提升女性自信的貢獻。

世界旗袍文化藝術推展協會由品牌創辦人張莉緹於2016年成立，為全球性民間組織，致力打破女性被物化的刻板印象，推廣旗袍文化與中年女性美學。全台各地已有多個分會，此次高雄分會僅用一個月籌劃、迅速成軍，便辦出媲美專業水準的華麗大秀。

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▲成立晚會當中，總統賀電成立 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳怡萱身穿「武則天鳳袍」震撼開場 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄分會長吳怡萱身穿「武則天鳳袍」 。（圖／記者吳世龍翻攝）

晚會中，吳怡萱從總會長張莉緹手中接下戰旗、印信與銅鐘，象徵正式掌舵高雄會務。她表示，旗袍不只是衣服，更是文化與品味的象徵，「穿上旗袍，是對自己儀態與氣質的重新要求與提升」。她也希望結合高雄各界婦女菁英，透過旗袍展演推動文化藝術，讓更多女性活出自信與尊嚴。

當晚表演高潮迭起，由世旗各地會長領銜的民族服走秀驚艷全場，14套奢華貴氣的大禮服，搭配吳怡萱身穿「武則天鳳袍」震撼開場，引來陣陣驚呼。台北南下主持的聶雲也忍不住讚嘆：「這是我在非專業舞台上看過最令人驚喜的演出！」

壓軸登場的高雄分會，雖成軍最短，卻以精緻排練的青花瓷走秀與韓團熱舞成功炒熱氣氛，展現南部女力的創意與執行力，更宣告高雄旗袍勢力正式崛起！

現場嘉賓陣容堅強，包括榮譽顧問馮世寬上將、總顧問常如山董事長、高雄市立委林岱樺、許智傑等皆出席致賀，政商產學共襄盛舉，象徵高雄女性美學與文化藝術的新篇章正式啟動。

▲高雄市世界旗袍文化藝術推展協會成立 。（圖／記者吳世龍翻攝）

