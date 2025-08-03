獨／踩「醫療暴力」紅線！黑衣人夜襲高雄醫院　警局長親追真相

▲林炎田來到中控室查看監視器，左營分局長謝承甫（穿制服）在旁。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營某醫院3日凌晨驚傳突襲事件，20多名黑衣人佯裝保全強行闖入醫院中控與資訊室，保全遭壓制、設備被毀、財物遺失，現場如同黑幫奪館。這起案件引發社會輿論撻伐跟議論，就在晚間，高雄市警察局長林炎田重回現場，仔細釐清整個案情經過，要追究相關責任。

市警局長林炎田晚間親赴現場，先至醫院側門了解出入口動線，隨後進入中控室，親自查看監視器主機與監控區域，並聽取院方與基層人員陳述昨晚狀況。據了解，這起大批黑衣人凌晨侵入醫院案件，已經讓高雄市長陳其邁高度重視，所以在前往六龜勘災期間，就已經要求林炎田了解情況，同時追究到底。所以晚間林炎田來到醫院查看，除了左營分局之外，也找來刑警大隊參與偵辦，林炎田下令求徹查到底。

▲林炎田晚間現身醫院側門，詢問院方與基層人員事發經過。（圖／民眾提供）

這起案件發生在3日凌晨三點多，據了解，這批人馬身穿黑衣，疑似佯裝訪客或保全人員混入。起初由一人假借車輛拋錨之名，引誘院內保全人員離開崗位，其餘人則趁機強勢攻入中控與資訊室，整起行動疑似有預謀、計畫縝密。

突襲造成2名保全人員受傷，其中1人手腳擦挫傷，另1人疑似扭傷與拉傷，已送醫驗傷。另有3支對講機遭破壞、1台密錄器遺失，資訊室內2台筆電不翼而飛，公司財損嚴重，現場滿目瘡痍。從現場照片可見，中控室設備散落、電腦線纏繞、文件凌亂，多處門鎖與主機明顯遭到破壞。目擊者透露，此事疑與醫院經營權爭奪糾紛有關，不排除是針對產權訴訟而發動的奪權突襲。

對此，左營分局表示，警方於凌晨3時46分接獲報案，立即派遣快打部隊到場處理。經了解，現場為34歲阮姓男子主張持有產權，並帶領約20名自聘保全前來「接管醫院設施」，與院方保全發生口角。警方到場後進行區隔、蒐證，並勸導該批人員離開。整起事件於上午9時前結束。左營分局第一時間強調屬民事糾紛性質，相關產權爭議已進入司法程序，並表示雙方應避免激烈衝突。

▲大批黑衣人侵入醫院。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲醫院的資訊室整個被砸毀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過這起案件，衛生局在晚間又再一次發出新聞稿來嚴正聲明：「依法嚴懲嚴辦！拒絕醫療暴力」，以病人安全為依歸，確實保障醫療品質，醫療暴力絕對零容忍。衛生局強調：依據醫療法第 24 條規定，醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。違反規定者，警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

有關醫院人員及相關設備遭損毀情節，經警察機關釐清現場監視器畫面及調查相關事證，相關行為人違反醫療法第24條規定，本局定依同法第106條處分，有涉及刑事責任者移送司法機關偵辦。而左營分局稍早也透露本起案件已經報請橋頭地檢署的檢察官指揮偵辦。