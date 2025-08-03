藍「美女發言人」反罷操壞病況曝！醫生4字她笑了：我好瘋狂

▲國民黨發言人李明璇。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

公民團體發起的首波大罷免以失敗收場，國民黨全力動員反制。國民黨美女發言人李明璇1日晚間發文，坦言自己從四月起展開全台環島宣講，一站接一站、一場接一場，頂著烈日、淋過大雨，開票當晚甚至發燒到38度，事後還發現罹患支氣管嚴重發炎與免疫系統失調。醫生一句「視如己罷」，讓她當場笑出來。

李明璇表示，這段時間像一列不停歇的火車，「其實在開票當晚，我發燒了，當時還以為是情緒太澎湃，熱血上頭的結果，沒想到睡前發現38°C應該不是開玩笑的。」之後一週她咳到睡不好，還出現濕疹。

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醫生看診時說得直接，「妳就是累壞了，免疫系統失調」，並笑稱「妳這『視如己罷』的精神，很不簡單喔！」李明璇聽到這句話後苦中作樂笑出來，也感慨自己「真的好瘋狂」。她也在留言處表示，自己是差不多恢復元氣了才發文，「前幾天我有拿藥 都有吃完，只是支氣管發炎比較難好，這兩週先封麥一下下，我馬上就會站上肥皂箱了！」

該則貼文曝光後，引來超過3萬人按讚、破千則留言，粉絲紛紛打氣，「要多休息，辛苦了！全省跑透透支援，真不容易，感謝有妳！」「好好調理一下，未來的路還很漫長，加油！保重！」「謝謝妳，我們都有看到妳的幫忙和努力。」