爆證交所奉旨給飯！3年補助大支1千萬　王鴻薇點名賴清德給交代

▲饒舌歌手大支。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨發文質疑，饒舌歌手大支的公司人人有功練音樂工作室，近年來在文化部、證交所都各獲得1000萬以上的補助。王鴻薇今（3日）再批，證交所為何要補助大支的公司，答案是「奉旨給飯」，證交所1000萬補助，由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，也就是大支就是前總統蔡英文和總統賴清德點名可以拿「合法的飯」，難怪大剌剌拿著國家補助，攻擊國民黨以及五月天和相信音樂了。

王鴻薇指出，昨天自己揭露大支在2022到2025年間獲1029萬7019元，而證交所從2023到2025年間給了1000萬，據她查詢發現，2023年到2025年證交所逐年補助給大支的金額分別是300萬、350萬、350萬，平均一年300多萬的納稅錢產出了什麼？有網友翻出，大支接受補助可能就是台灣證券交易所YouTube頻道分別在兩年前上架的「防範金融詐騙饒舌歌曲『詐』」（累計流量4.9萬）、一年前上架的「定期定額投資ETF饒舌歌曲『ETF』」（累計流量4000）、以及七個月上架的「交易制度饒舌歌曲『零股交易』及幕後訪問」（累計流量267）。不論藝術性，流量都無法產生宣導效果。

王鴻薇提到，不少人質疑，到底為什麼證交所要補助大支的公司？「答案是『奉旨給飯』」。她說，證交所1000萬的補助，就是由總統擔任會長的中華文化總會，去函要求補助，項目為「自由捐贈」，換言之大支就是蔡英文和賴清德點名可以拿「合法的飯」。當然也不難理解，為什麼大支會大剌剌的，拿著國家補助，攻擊國民黨、以及五月天和相信音樂了。

王鴻薇說，五月天捐贈900萬給台南災民新聞出現，更多的是他們做各種不欲人知的善事，這群民進黨御用歌手，卻每年吸著納稅錢，製作政治攻擊作品，這每年超過300萬的「自由捐贈」，與其砸錢養側翼，哪怕有一半給災民或是社會公益都好。所以中華文化總會會長賴清德，當然應該向社會好好交代。