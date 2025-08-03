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電發電成本1度不到1元　蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

▲蘇清泉在「核三廠延役公投」講演。（圖／民眾提供）

▲蘇清泉在「核三廠延役公投」講演。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨立委蘇清泉2日晚在民眾黨於恆春舉辦「核三廠延役公投」說明會時表示，恆春鄉親表態支持核三延役都高達7成5以上，這是在地人最堅實誠摯的心聲，他呼籲，823投票時請民眾「支持核三延役」、對大罷免投下「不同意罷免」。

蘇清泉表示，民進黨政府的神主牌非核家園，讓最後一部核電機組核三廠二號機於今年5月18日停止運轉，無核情況下跳電頻頻，電力不足已是全台共識，7初丹娜絲颱風過境，15萬片光電板一夕報廢，更讓綠電神話破功。為此，民眾黨立院黨團提出核三廠延役公投，屏東場次今晚在恆春西門廣場舉辦，他以在地立委身份受邀前往助講，要代表在地民眾說出鄉親的心聲。

他指出，近日南台灣遭雨彈襲擊，雲嘉南地區更因為颱風肆虐導致災情慘重，無奈民進黨政府一心搞大罷免，遲至風災過境23天後才設前進指揮所，不但讓大罷免大烙賽，也荒廢救災。

「不同於雲嘉南的災情，恆春人向來在颱風來臨時打頭陣，練就一身抗颱好本事，設於恆春的核三廠更坐擁40年抗災抗颱經驗，安全無虞，為台灣提供長期穩定的電力。剛剛停機的核三廠兩部機組，是台灣現有最有性價比的發電機組，發電成本每度低於1元，遠低於售出價格3至4元，而且完全不受風力、太陽這類時有時無的影響」。

蘇清泉強調，美方多次向台灣「提醒」，可以提供最新、最先進的小型核能機組SMR，核三廠內現有500公頃的土地可以馬上使用，加上九棚剛獲選為國家發射場，美國有意設太空港，核三更可為這些最新科技提供大量穩定電力。而過往幾次大型民調，恆春鄉親表態支持核三延役都高達7成5以上，這是在地人最堅實誠摯的心聲，他呼籲，823投票時請民眾「支持核三延役」、對大罷免投下「不同意罷免」。

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