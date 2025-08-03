　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砍韌性預算換普發1萬　陳玉珍：政府要編國防特別預算就另外編

▲▼立委陳玉珍受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普揮動關稅大刀，各國皆受到影響，立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，國民黨立委陳玉珍則說，可以把條例當中的國土韌性預算1500億元修掉，這樣普發現金1萬元就不用舉債，遭民進黨砲轟，國民黨引狼入室置國安於不顧。陳玉珍今（3日）解釋，4100億是為了美國的對等關稅所編列的特別預算，如果政府要編國防的特別預算，就另外再編列特別預算。

國民黨、民眾黨7月11日挾席次優勢，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將原本的台電撥補千億拿掉，改花2350億普發一萬，原本4100億的預算規模，也變為5450億元，導致需要額外舉債。而通過的特別條例中，也包含國土安全韌性1200億預算，用於國防部強化通資電基礎設施等、以及海巡署因應中國小艇偷渡與電纜安全挑戰購買相關設備等。陳玉珍昨日受訪時表示，到時候修法可以把韌性預算修掉，這樣普發現金就不用舉債了，引發輿論撻伐。

陳玉珍對此解釋，「這次編列這個1500億元，讓我有那種超思雞蛋的既視感」，趁著產業受關稅之苦的時候，又用限制性招標來編一些跟產業無關的預算，這些錢1500億元還遠超過要給產業的900多億元。

陳玉珍說，本來這一次的4100億元的預算就是為了美國的對等關稅所編列的特別預算，行政院偏偏要夾帶跟關稅沒有關係、跟產業沒有關係的所謂國防安全等預算，而且裡面還規定要用限制性招標，讓人懷疑只有綠友友才可以得標，所以刪除這個1500億元，讓每一塊錢實實在在地、讓百姓紥紥實實拿到現金一萬元，而不會讓政府有偷渡的機會。

陳玉珍主張，如果政府要編國防的特別預算，就另外再編列特別預算，要有專門的法律來討論怎麼使用，而不是趁著百姓及產業在受關稅之苦的時候用好聽的大帽子，夾帶民進黨要給綠友友的錢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊0比2惜敗南韓　無緣銅牌
快訊／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！斷電後救下已死亡
瘋狂砍殺！2人「臟器外露」血流滿地亡　兇手跳樓慘摔
快訊／白鹿颱風「今影響最劇」　苗栗以南防超大豪雨
雨勢接近莫拉克！今仍有驚人雨勢
快訊／暴雨土石流！搜救一家5口人員撤退
車輛快滅頂！狗狗遭水「圍堵」受困　住戶嚇：住20年沒見過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

砍韌性預算換普發1萬　陳玉珍：政府要編國防特別預算就另外編

雨勢接近莫拉克！今山區仍有驚人雨勢　卓榮泰明前往第一線

羅智強挺過罷免不忍了！　嗆九把刀「仗執政者勢欺負在野」

揭大支4年領超過2000萬補助　王鴻薇狠酸：合法的飯不要嗎？

鄭麗君今晨返台：台美談判繼續進行　努力爭取更好稅率

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

災民困淹水！郭國文涉水送700餐　網見畫面狂歪樓：懂吃

15萬追蹤海軍招募員爆「被霸凌退伍」發不自殺聲明　艦指部回應

捐款慈濟被轟　楊蕙如列今年3災：黑熊學院只有大罷免跟賣防災包

王義川嗆「不服從命令的滾啦」　苦苓挺王世堅：坐實了是專制政黨

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

台南暴雨淹水

砍韌性預算換普發1萬　陳玉珍：政府要編國防特別預算就另外編

雨勢接近莫拉克！今山區仍有驚人雨勢　卓榮泰明前往第一線

羅智強挺過罷免不忍了！　嗆九把刀「仗執政者勢欺負在野」

揭大支4年領超過2000萬補助　王鴻薇狠酸：合法的飯不要嗎？

鄭麗君今晨返台：台美談判繼續進行　努力爭取更好稅率

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

災民困淹水！郭國文涉水送700餐　網見畫面狂歪樓：懂吃

15萬追蹤海軍招募員爆「被霸凌退伍」發不自殺聲明　艦指部回應

捐款慈濟被轟　楊蕙如列今年3災：黑熊學院只有大罷免跟賣防災包

王義川嗆「不服從命令的滾啦」　苦苓挺王世堅：坐實了是專制政黨

台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園　家具翻新暖入厝

台灣關稅20%＋匯損！「2產業」哭了：恐有脫鉤斷鏈風險

U12世界盃／美國7比1勝日本奪三連霸 ！7年6冠寫少棒霸業

屏東6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

台中男誤信「穩賺不賠」遭詐180萬　車手竟是22歲現役軍人

成人痘4大原因「吃乳清蛋白」也上榜　痘痘長在前胸後背要注意

台南山區24小時「雨量破726毫米」！粉專點名2地　雨勢一片紫爆

U12世界盃／中華隊0比2惜敗南韓無緣銅牌　謝承濬單場3安難挽戰局

關稅漲價潮要來了！　經濟學家預測「未來3至6個月」很關鍵

今夏最強開架美妝人氣IP聯名　超萌短尾矮袋鼠、JOGUMAN每款都必收

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

政治熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

鄭麗君今晨返台：台美談判繼續進行　努力爭取更好稅率

普發1萬發不發？政院提特別條例修正案　「考量財政結構施政順序」

挺過罷免不忍了　羅智強嗆九把刀仗勢欺人

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

中南部山區仍有驚人雨勢　卓榮泰籲嚴陣以待

影／憲兵特勤教官改拿獵槍　變「外來種獵人」保衛台灣生態

曹興誠：未來建立台灣國　鼓勵中國各省獨立

更多熱門

相關新聞

挺過罷免不忍了　羅智強嗆九把刀仗勢欺人

挺過罷免不忍了　羅智強嗆九把刀仗勢欺人

《月老》、《那些年，我們一起追的女孩》導演兼小說家九把刀，早在今年1月就簽署「罷免羅智強」的連署書，之後更引用動漫《獵人》的台詞批，「對不合格的作弊玩家，大喊一聲！BOOK！請外來人士離開」。國民黨立委羅智強今（3日）反擊，九把刀只是仗勢欺人、仗執政者勢欺負在野者，如此而已，而這樣的霸道和《獵人》GI裡的炸彈魔，又有什麼不同？

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

大支4年領2千萬補助　王鴻薇：合法的飯不要嗎

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

特別條例修法將送審　國民黨嗆刪國土韌性預算：先普發一萬元

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

王義川嗆「不服命令的滾」　苦苓挺世堅

普發1萬發不發？政院提特別條例修正案　「考量財政結構施政順序」

普發1萬發不發？政院提特別條例修正案　「考量財政結構施政順序」

關鍵字：

國民黨陳玉珍普發1萬韌性預算民進黨國安國防

讀者迴響

熱門新聞

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面