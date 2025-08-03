砍韌性預算換普發1萬　陳玉珍：政府要編國防特別預算就另外編

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普揮動關稅大刀，各國皆受到影響，立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，國民黨立委陳玉珍則說，可以把條例當中的國土韌性預算1500億元修掉，這樣普發現金1萬元就不用舉債，遭民進黨砲轟，國民黨引狼入室置國安於不顧。陳玉珍今（3日）解釋，4100億是為了美國的對等關稅所編列的特別預算，如果政府要編國防的特別預算，就另外再編列特別預算。

國民黨、民眾黨7月11日挾席次優勢，三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將原本的台電撥補千億拿掉，改花2350億普發一萬，原本4100億的預算規模，也變為5450億元，導致需要額外舉債。而通過的特別條例中，也包含國土安全韌性1200億預算，用於國防部強化通資電基礎設施等、以及海巡署因應中國小艇偷渡與電纜安全挑戰購買相關設備等。陳玉珍昨日受訪時表示，到時候修法可以把韌性預算修掉，這樣普發現金就不用舉債了，引發輿論撻伐。

陳玉珍對此解釋，「這次編列這個1500億元，讓我有那種超思雞蛋的既視感」，趁著產業受關稅之苦的時候，又用限制性招標來編一些跟產業無關的預算，這些錢1500億元還遠超過要給產業的900多億元。

陳玉珍說，本來這一次的4100億元的預算就是為了美國的對等關稅所編列的特別預算，行政院偏偏要夾帶跟關稅沒有關係、跟產業沒有關係的所謂國防安全等預算，而且裡面還規定要用限制性招標，讓人懷疑只有綠友友才可以得標，所以刪除這個1500億元，讓每一塊錢實實在在地、讓百姓紥紥實實拿到現金一萬元，而不會讓政府有偷渡的機會。

陳玉珍主張，如果政府要編國防的特別預算，就另外再編列特別預算，要有專門的法律來討論怎麼使用，而不是趁著百姓及產業在受關稅之苦的時候用好聽的大帽子，夾帶民進黨要給綠友友的錢。