揭蕭美琴、鄭麗君昔主張「經貿談判即時公開」　藍委諷自打嘴巴

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國川普政府公布，台灣稅率20％，賴清德總統坦言簽有保密協定，確認最終稅率前不得公布談判細節，代表我赴美進行貿易談判的行政院副院長鄭麗君對實質內容也三緘其口。國民黨立委許宇甄今（3日）直言，諷刺的是，當年鄭麗君自己還大聲主張經貿談判資訊「具重大公益性與即時性」，應即時公開、確保社會監督，如今卻成了密室政治的實踐者，而副總統蕭美琴於擔任立委期間曾主張談判資訊應即時公開，如今也是自打嘴巴。

許宇甄表示，賴清德總統面對媒體質疑，竟僅以一句「基於雙方保密協議」搪塞推託，形同廢棄國會的憲政監督機制，更等於宣告人民無權知情、無從參與。這不僅是對制度的踐踏，更是對人民主權的挑釁。

許宇甄指出，政府若與美國簽署涉及降汽車關稅、開放基改食品進入校園、擴大美牛與農畜產品進口等協議，依照憲政程序必須經立法院審查或備查。她質疑，這些條件背後的談判過程為何全被隱匿？談判結果若立法院不認同，根本無法落實，為何賴政府要如此遮掩？這是否意味著，政府只想讓國會事後背書、讓全民無條件買單？這種黑箱談判、黑幕作業的作法，立法院決不會容忍。

許宇甄痛批，民進黨在野時高舉「公開透明、全民參與」的大旗，執政後卻成為一個靠「機密」、「黑箱」自我遮蔽、與人民隔絕的專斷政權。曾經高喊的「國會監督」、「全民參與」，如今全被賴清德一手粉碎。這不是雙標而已，而是權力的墮落，是對民主的背叛，是一種以政黨私利踐踏人民權利的制度性腐敗。

許宇甄指出，諷刺的是，早在2015年6月審查「條約締結法草案」時，時任立委蕭美琴與陳唐山，也就是現任副總統與遠景基金會董事長，曾提出附帶決議，要求主辦機關涉及經濟利益條約或協定前，應邀集利害關係人、學者專家，舉行公聽會、蒐集意見，並主動公開資訊，不得以政府資訊公開法為由封鎖訊息。這不只是立法要求，更是民主體制最後的防線。如今民進黨執政，卻對此決議充耳不聞，將過去自己的承諾視為廢紙，民主退步至此，令人憤慨。

許宇甄批，對美關稅談判從未公開召開公聽會，未與產業界對話，未向國會報告，亦未告知社會交換籌碼與讓利細節。甚至涉及哪些產業受損、是否涉及政治綁樁利益，也全無交代，黑幕幢幢，令人震驚。這種作法，根本背離蕭美琴當年所要求的事前公開，形同打自己嘴巴，更踐踏了法治國家的基本精神。

許宇甄指出，對美談判黑箱作業並非孤例，而是民進黨治國模式的冰山一角。凡事只要涉及關鍵利益、政治風險，民進黨政府就會以「機密」為名規避國會監督，封鎖一切，把國家當成民進黨產業在經營。人民只能看著主權與國庫被分配，卻無權發聲，更無從制衡。

許宇甄強調，政府可以作出艱難選擇，但不可以剝奪人民的知情權，規避國會的監督權。我們不認同賴政府將保密協議當成萬能護身符的做法，人民若再沉默不語，將形同默許賴清德專斷橫行。民主根基應建於制度之上，而非人治之下，為了杜絕賴清德走向獨裁之路，我們應該強烈監督、堅定問責。