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高雄暴雨成災　柯志恩曝大樹光電場水保改善「全打回原形」慘照

▲▲大樹光電水保改善遇豪雨又打回原形。（圖／柯志恩提供）

▲大樹光電水保改善遇豪雨又打回原形。（圖／柯志恩提供）

記者鄭佩玟／台北報導

熱帶性低氣壓竹節草颱風結構重整再增強，加上西南氣流引發對流雲系共振，連日豪大雨重創中南部，各地發生嚴重淹水災情。國民黨立委柯志恩今（3日）指出，高雄大樹光電場改善水土保持計畫，雖然業者初步種植牧草，試圖恢復植生，但遇到這幾天連日豪大雨，案場又被打回原形，回到先前邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪的狀況。

柯志恩透過臉書分享災情照片表示，高雄連日暴雨，昨天雖前進六龜、寶來關心，但她仍掛心大樹和山里情況，里長吳順治及里民朋友，傳來照片訊息告訴她，針對目前案場水土保持改善狀況，雖然業者初步種植牧草，試圖恢復植生，但遇到這幾天連日豪大雨，案場又被打回原形，回到先前邊坡崩落，土石泥流宣洩而下，到處泥濘不堪的狀況。

柯志恩說，另外業者雖已用水泥砌出一條排水溝，但大雨一來，雨水不斷沖刷土石，野溪排水溝有一段已經懸空，若地基持續被掏空，恐怕會造成損害。此外，案場內的排水溝更被土石堵住水道，完全失去排水功能，更遑論達到業者和水利局先前所承諾的：「案場排水會先引流到滯洪池，經過沉砂後再將水排出」。

▲▲大樹光電水保改善遇豪雨又打回原形。（圖／柯志恩提供）

▲▲大樹光電水保改善遇豪雨又打回原形。（圖／柯志恩提供）

柯志恩感嘆，「如果這就是業者這一個多月來，針對水保的改善成果，我只能說，仍然不及格。加上從7月初丹娜絲颱風以來，每次風災、雨災過後，和山案場都出現邊坡滑落、排水失效等問題，顯示改善措施未見成效，令人質疑業者是否真有心改善。這樣的成果，恐怕也無法令關心此案的國人滿意，請市府監工人員務必加強監督力道，讓業者能夠真正面對問題，解決問題」。

柯志恩強調，自己理解水保改善的工作並非短期就能完成，但畢竟從近日西南氣流在中南部及高雄山區帶來的致災豪雨來看，我們必須認知，面對極端氣候，我們永遠不知道下一場豪雨會下在何處，及早改善問題避免風險擴大，總比災害發生後再想辦法補救來得強。「雖然和山光電負責人已遭羈押，但後續的水保改善與復原工作絕對不能敷衍了事，我將持續監督，請所有關心此案的市民與國人放心。」

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