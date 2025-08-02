普丁宣布俄製「高超音速飛彈」量產！　年底前部署白俄

▲普丁證實已啟動最新型高超音速飛彈「奧列什尼克」量產。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）8月1日證實，莫斯科已啟動最新型高超音速飛彈「奧列什尼克」（Oreshnik）量產，並計劃於今年底前部署至白俄羅斯，目前俄白雙方已選定部署地點，加速進行相關準備工作。

根據《基輔獨立報》報導，普丁在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）訪問期間，於聖彼得堡（St. Petersburg）近郊的瓦拉姆東正教修道院（Valaam Orthodox Monastery）接受媒體訪問時，首次公開最新型高超音速飛彈的部署進度。

▲普丁和白俄總統盧卡申科。（圖／達志影像／美聯社）



普丁表示，首批「奧列什尼克」飛彈及其配套系統已經完成生產並正式列裝，預計部署作業將於年底前完成。他也指出，俄羅斯與白俄軍方已選定發射基地，目前進度順利。

白俄羅斯與俄羅斯、烏克蘭皆為接壤國，自2022年俄軍全面進攻烏克蘭以來，白俄不僅提供後勤支援，更作為多次軍事行動的跳板，兩國也持續進行聯合軍演。

根據俄方資料，「奧列什尼克」飛彈早於2023年11月21日首度現身，當時俄軍以該型飛彈攻擊烏克蘭城市第聶伯羅（Dnipro），普丁聲稱，這是為了報復烏克蘭動用美、英提供的遠程飛彈攻擊俄國本土。

外界目前對「奧列什尼克」飛彈細節所知甚少。不過國防分析人士研判，其設計可能基於俄羅斯2011年研發的RS-26飛彈系統，也被稱為「魯貝日」（Rubezh），屬於中程高超音速彈道飛彈。

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