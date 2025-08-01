4萬噸075型兩棲艦「湖北艦」入列　解放軍島礁奪控能力升級





▲▼解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」入列南海艦隊。（圖／翻攝自人民日報）

軍武中心／台北報導

解放軍南部戰區海軍通過官方微信公眾號「南海艦隊」發布消息，宣布第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」正式命名並入列。由於該艦滿載排水量達4萬噸，可快速形成「立體登陸」作戰體系，如果配合航母編隊，可以執行區域拒止任務，提升解放軍在「第一島鏈」外的威懾力。

據「南海艦隊」發布的圖文顯示，在「八一建軍節」當天，湖北艦全體官兵面向軍旗莊嚴宣誓，完成入列儀式。大陸媒體《觀察者網》分析，從官方披露的艦島結構及舷號「34」判斷，湖北艦為第四艘075型兩棲攻擊艦。該艦於2022年12月14日在上海滬東中華造船廠下水，並於今年5月被發現停泊於某南方軍港，完成最後階段的海試與調試。

同時，央視軍視頻道也公布一則影片，出現2艘075型31號「海南」艦、34號「湖北」艦及4艘071型領銜的兩棲作戰編隊的編隊，時長43秒。

075型兩棲攻擊艦是中國自主研發的首款大型兩棲作戰艦艇，全長約250米，滿載排水量達4萬噸，採用全通式飛行甲板設計，可同時起降6架直升機，機庫容量約30架，並配備塢艙以搭載氣墊登陸艇、兩棲戰車及近千名士兵，整體綜合投送能力相當高，被視為解放軍實施遠海登陸作戰、島礁奪控的核心裝備。

根據《中國海軍艦艇命名規則》，航空母艦與兩棲攻擊艦等大型主戰艦艇均以省級行政區命名。湖北艦的亮相延續了這一傳統，此前三艘同型艦分別為首艦「海南艦」（舷號31）、二號艦「廣西艦」（舷號33）及三號艦「安徽艦」（舷號32）。其中，海南艦曾於2023年4月參與海軍成立74周年艦艇開放日活動，對外展示其作戰性能。

據了解，075型的設計融合了多項技術突破，包括集成化指揮系統、三維立體登陸模式，以及對無人機協同作戰的支持能力。此外，其塢艙可容納多艘726型氣墊登陸艇，單次投送能力足以支持一個合成營級兵力，大幅縮短搶灘登陸的時間窗口。

值得注意的是，大陸軍網近期也披露，海南艦編隊已常態化參與西太平洋聯合演訓。而據央視軍事頻道報導，2023年8月1日，由海南艦、湖北艦及4艘071型船塢登陸艦組成的兩棲打擊群首次公開演練畫面，展示多波次直升機群突擊、氣墊艇編隊登陸等戰術動作，凸顯體系化作戰效能。

整體而言，湖北艦的入列，象徵解放軍海軍兩棲力量的加強。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析，075型艦隊的擴充，將改變西太平洋的力量平衡，尤其在爭議海域，中國已逐步縮小與美軍「黃蜂級」兩棲攻擊艦的差距，能夠快速反應與投射兵力。