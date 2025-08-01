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福建號航母「電磁彈射」曝光　殲15T巨大身影投射飛行甲板

▲▼中央電視台軍事頻道釋出名為《攻堅——矢志強軍向一流》紀錄片，出現福建號航空母艦艦載機殲15T（J-15T）彈射起飛的剪影。（圖／翻攝自央視）

▲▼中央電視台紀錄片，出現殲15T彈射起飛的剪影。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／台北報導

中國中央電視台軍事頻道近日釋出名為《攻堅——矢志強軍向一流》的紀錄片預告，展示解放軍最新武器裝備。其中最引人注目的，是福建號航空母艦艦載機殲15T（J-15T）的剪影，顯示戰機已成功透過電磁彈射系統從甲板起飛。該艦為中國第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射技術的航母。

▲▼中央電視台軍事頻道釋出名為《攻堅——矢志強軍向一流》紀錄片，出現福建號航空母艦艦載機殲15T（J-15T）彈射起飛的剪影。（圖／翻攝自央視）

雖然預告片並未釋出使用電磁彈射的過程，只以一個空中剪影，但明顯顯示福建艦和遼寧、山東兩艦起飛方式的不同，但中國軍事專家傅前哨（Fu Qianshao）表示，這項測試象徵福建號、已完成艦機整合測試關鍵階段，包含電磁彈射與著艦攔阻系統，而這項技術已在陸上測試平台驗證完成，但在實際海上航行狀態下進行測試，才更真實。

▲▼中央電視台軍事頻道釋出名為《攻堅——矢志強軍向一流》紀錄片，出現福建號航空母艦艦載機殲15T（J-15T）彈射起飛的剪影。（圖／翻攝自央視）

這次在影片中出現的艦載機起飛剪影，是影片中出現福建艦下達指令，「2號位置，起飛準備就緒！」後續畫面並未直接播出彈射動作，但給了一個投射在飛行甲板上的戰機巨大影子，顯示殲15T已經起飛，讓觀眾知道這一艘最新的航空母艦，和前兩艘採用滑跳起飛甲板的山東、遼寧艦大不同。

在央視的預告片中，不只透過空拍畫面，讓觀眾看到福建艦全貌，還「半遮半掩」地夾帶短短數秒片段，展示電磁彈射系統（EMALS）功能，以及福建號搭載新款殲15T戰機（J-15T）。

▲▼中央電視台軍事頻道釋出名為《攻堅——矢志強軍向一流》紀錄片，出現福建號航空母艦艦載機殲15T（J-15T）彈射起飛的剪影。（圖／翻攝自央視）

目前公開資料顯示，福建艦滿載排水量為8萬噸，艦身全長約316公尺，最高航行速度可達31節。艦上防身武裝包含4套紅旗-10艦對空飛彈系統、4座1130型近防砲。整個甲板上至多能同時搭載60架軍機，而主要艦載機殲15T，至多可進駐40架。其餘機型則分別包含直升機、預警機和電子作戰機。

這支由央視拍攝的紀錄片，主要是為了慶祝中國人民解放軍建軍98週年。在首支預告片中，曝光大量解放軍最新武器裝備，包含核動力彈道飛彈潛艦、東風-17（DF-17）高超音速飛彈、機器狗與無人機等。

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