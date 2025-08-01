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打造多元共融職場！　台南勞工局舉辦性別友善論壇吸引百人參與

▲台南勞工局舉辦「打造多元性別友善職場論壇」，吸引百位企業、市民熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南勞工局舉辦「打造多元性別友善職場論壇」，吸引百位企業、市民熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動性別平權與多元共融的職場環境，台南市勞工局於8月1日於關子嶺富野溫泉會館舉辦「尊重與共融－打造多元性別友善職場論壇」，吸引百位企業代表、市民與人資從業者熱烈參與。

▲台南勞工局舉辦「打造多元性別友善職場論壇」，吸引百位企業、市民熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

論壇聚焦實務經驗交流與制度面對話，現場座無虛席，也呼應市長黃偉哲「希望家園」施政理念，致力打造一座安全、包容與具文化深度的宜居城市。

▲台南勞工局舉辦「打造多元性別友善職場論壇」，吸引百位企業、市民熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，性別平等是市府積極實踐的重要價值，論壇特別聚焦《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第11條及第28號一般性建議，邀集法律學者、性別倡議團體、企業代表與跨性別者現身對談。上半場由中正大學法律系鄭津津教授主講，解析多元性別在勞動法中的制度挑戰，強調需兼顧法規、政策與文化轉化，才能打造無歧視、安全的工作場域。

▲台南勞工局舉辦「打造多元性別友善職場論壇」，吸引百位企業、市民熱烈參與。（記者林東良翻攝，下同）

下半場圓桌對談則邀請彩虹平權大平台執行長林均諺、台北國泰萬怡酒店人資主任黃偉銘及台灣同志諮詢熱線協會主任劉宇霆參與對話。林均諺指出，職場制度對非典型性別仍不夠友善，需靠教育訓練與團隊文化共創改善。黃偉銘則分享該飯店實施的制服彈性、驕傲月活動與女性培力計畫，強調「價值認同與歸屬感」對員工的重要性。跨性別者劉宇霆以親身經歷談職場的制度排除與社會誤解，呼籲建立支持性的政策環境。王鑫基強調，市府將持續透過「五心職場認證」與「友善育兒職場」政策，推動職場性別共融，讓台南邁向更具包容力的城市。

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