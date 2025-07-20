派身障員工推鐵柵欄　高雄輪船公司遭爆霸凌...勞工局回應了

▲高雄市鼓山渡輪站。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府所屬的高雄市輪船公司一名員工向媒體投訴，公司調派患小兒麻痺而行動不便的員工推鐵門，總經理還指該身障員工「來混日子」，疑似有職場霸凌的情形；對此，勞工局表示，勞檢處將主動前往了解釐清，如事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，將依職安法要求限期改善，倘屆期未改善，可處雇主3萬至15萬元罰鍰。

高雄市輪船公司一名身障員工向媒體投訴指稱，她罹患小兒麻痺，右腿無法出力，去年11月透過社福團體媒介，應徵高雄市輪船公司收票人員，她也順利通過考核在今年1月成為公司正式員工。

不過，今年5月25日她卻被要求輪調到旗津渡輪站，必須在旅客上下船作業結束前後以人力推動方式橫向開、關鐵製柵門，她因身障無法勝任，向上反映沒有結果，尋求輪船公司工會協助後才取消這項命令。

投訴員工表示，公司總經理曾在會議中批評她「什麼都不會，就是來混日子的」，她很擔心未來公司會因而認定她不適任，將她解聘。

高雄市輪船公司總經理則表示這是一場誤會，是子虛烏有、斷章取義的指控，這個事件是溝通上的不足所造成而產生不必要的誤會。

對此，勞工局表示，勞檢處將主動前往了解釐清，如事業單位未辦理職場不法侵害預防措施，將依職安法要求限期改善，倘屆期未改善，可處雇主3萬至15萬元罰鍰。

勞工局呼籲雇主應依職業安全衛生法第6條第2項規定，辦理相關預防措施，以避免勞工因執行職務，遭受他人不法侵害，而造成身體或精神之傷害。