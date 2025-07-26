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守護移工心健康！　台南勞工局攜手成大辦健康諮詢服務

▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造友善、安全的移工工作與生活環境，台南市政府勞工局26日攜手廣翰實業與成功大學社會科學院，在廣翰公司廠區辦理「移工健康諮詢服務」活動，由醫療與心理專業團隊進駐，提供現場健康評估與心理支持諮詢，透過產官學協力，展現台南對移工身心健康的重視與行動力。

▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲「希望家園」政策強調包容與共好，勞工局長王鑫基表示，許多移工因語言障礙，求醫與心理協助相對困難，影響工作穩定與生活品質。此次活動首度與成大社科院攜手合作，邀請該院國際經營與創意設計研究所的泰籍學生共同參與，不僅增進同鄉連結，也透過語言與文化優勢，協助傳遞健康知識與心理支持，提供移工更貼近需求的協助。

▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）

活動由醫師、護理師、心理諮商師與雙語翻譯人員組成專業團隊，提供包括健康狀況評估、職業病預防、壓力調適、情緒支持與生活適應等服務，幫助移工釐清壓力來源、緩解焦慮情緒，提升整體身心健康。

▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基進一步指出，台南不只重視移工的基本權益，更強化「心理健康」作為服務核心，透過「場域式服務」與「公私協力」模式，不僅提升移工在台的信任與歸屬，也助企業穩定勞動力，實現勞資雙贏與永續發展。未來將持續攜手企業與學界，打造一個溫暖、有韌性與包容力的台南勞動環境。

▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）▲台南勞工局與成大合作，進廠為移工提供健康與心理諮詢服務，展現友善勞動環境。（記者林東良翻攝，下同）

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