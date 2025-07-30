眾神之都走向國際　台南宗教文化登上法國漢學論壇

▲台南吳政憲道長與王李子峰老師、文史與工藝工作者謝奇峰、劉進文等人赴法參與宗教文化論壇，介紹府城信仰文化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南宗教文化走出國門再傳佳音，由台灣宗教與民俗文化平台、亞歐文化交流協會等單位主辦的「台灣宗教和民俗文化與歐洲漢學宗教研究論壇」，於7月29日在法國巴黎人類學基金會舉行，論壇邀請台灣宗教代表吳政憲道長、西港慶安宮正案王李子峰老師、文史與工藝工作者謝奇峰、劉進文等人，向歐洲漢學界展示台南道教科儀、王府行儀與宗教工藝的深厚內涵。

吳政憲道長現場介紹其家族於府城傳承數代的道教科儀，並與歐洲學者深度交流，獲王鵬與卞冰夏博士等肯定其承先啟後、將傳統儀式推向世界的努力。李子峰老師首次以儀式專家身份，親自解說台南王醮文化脈絡與王府行儀細節，讓在場法國漢學界學者對傳統信仰儀軌有更具體認識。謝奇峰與劉進文則介紹府城宗教工藝技術，引起法國遠東學院華瀾主任高度關注並當場提問交流。

▲台南代表團赴法國交流，分享道教科儀與王醮儀式，引發漢學學界熱烈討論。

論壇由政治大學華人宗教研究中心洪瑩發研究員與法國高等社會科學研究院共同主持，並邀請歐洲多所學術機構學者出席，包括遠東學院柯蘭教授、荷蘭萊頓大學孟逸夫教授、東方文明學院劉展岳教授等。洪瑩發指出，台南深厚的宗教文化長年吸引國際漢學研究關注，本次再度由宗教實踐者赴歐展示，盼能激發更多國際學者持續研究，讓台南的信仰文化在世界舞台持續發光發熱。

▲法國遠東學院的華瀾教授（Alain Arrault）來出席研討論壇，並與謝奇峰老師交流。