NCC委員今公佈！　黃國昌抓包「行政院把名單壓了2個月」

▲民眾黨團召開朝野協商 。（圖／翻攝國會直播頻道）



記者崔至雲／台北報導

行政院今（31日）重新提名4位國家通訊傳播委員會（NCC）人選，送交立法院審查。不過，民眾黨立委黃國昌今日下午主持協商時，馬上抓包表示，「資料時間」寫著「114.5」，表示政院把名單壓了兩個月；行政院副人事長張秋元回，這「我不知道它最後什麼時候確認的」。黃國昌則質疑，就是要等大罷免大成功才送過來。

行政院今宣布，NCC新任委員名單，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威與世新傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會，並由蔣榮先與程明修擔任正副主委。

黃國昌今日下午主持數個譴責案協商，其中第一個就是針對NCC人事同意權，建請院會作成決議：「對行政院院長卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求行政院儘速將提名之國家通訊傳播委員會主任委員、副主任委員及委員名單送交立法院。」

黃國昌說，行政院長卓榮泰要重新提名NCC名單，卻屢次跳票，今日上午行政院會結束後，他終於把這個提名名單送到立院來了。但看到這個名單附給立院的資料，提名時間是2025年5月，所以，等一下請政院代表說明，2025年5月資料，政院是壓著不提嗎？是要等大罷免大成功才提嗎？

張秋元則說，之前是院長有對外說明人選已有，有部分委員他的家庭、工作必須協調處理，做最後確定送過來。的確是提名工作一直進行，最後確認是有些時間。提名過程跟院長對外說明是一致的。黃國昌問，這資料不是5月就已經準備好了？今日會有這個案子就是卓榮泰講話不算話。

張秋元說，名單人選是這個院長對外說明。「我們資料準備好了，他還是需要協調好」。對於黃國昌追問怎麼通知的，是哪位委員？張秋元則沉默以對。

國民黨團首席副書記長羅智強說，本來國民黨支持這個譴責案，但現在更支持。這個人事案一點都不正常，一個5月名單，要等一個委員提名人2個月，確認他家人的狀況與關係，那這政府跟殘廢到底在哪裡，他不知道。他要跟家裡商量2個月，有什麼疑難雜症要商量2個月？正常的人事提名給你一個禮拜就極限了，就換人就好，還要行政院長等你2個月，就等的大罷免大成功才要拿出來。反正民進黨就認為大罷免會大成功。

民進黨團書記長陳培瑜說，這裡面每個人本來就有權利安排自己的生活，不要在這裡做出人身攻擊。不過，羅智強則打斷陳培瑜說，「我剛才哪一句話人身攻擊」。場面一度尷尬。

黃國昌最後裁示，本案因為朝野黨團沒有達成共識，接下來他就會將它送院會處理。

