行政院今提4名NCC委員名單　蔣榮先任主委

▲行政院會後記者會公布國家通訊傳播委員會NCC委員提名名單。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國家通訊委員會（NCC）主委已懸缺1年，行政院今（31日）公布提名人選，分別是委員並為主委的蔣榮先、委員並為副主委的程明修、委員黃葳威及委員羅慧雯等4人。行政院說，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

行政院表示，配合通傳會4位委員（含主任委員及副主任委員）任期於113年7月31日屆滿，行政院前於113年4月30日依該會組織法第4條規定，函送立法院審查之委員提名名單業經立法院於114年6月24日同意撤回。

為利通傳會業務運作，行政院已將新提名人選蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人名單函送立法院審查，任期均至117年7月31日止，上開被提名人專長含括資訊、法律及傳播相關領域，學養俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

蔣榮先是美國密蘇里大學電機暨電腦工程所博士，專長為資訊，現職是國立成功大學資訊工程學系暨研究所教授；程明修為德國敏斯特大學法學院法學博士，專長為法律，現職為東吳大學法學院特聘教授。

黃葳威是美國德州大學廣播電視電影所博士，專長為傳播，現職為政治大學廣播電視學系暨研究所教授；羅慧雯為日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長為傳播。