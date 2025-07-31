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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對等關稅已完成技術性磋商　行政院曝：台美正進行聯合聲明討論

▲▼美國總統川普30日出席白宮東廳一場活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普近來陸續宣布對等關稅，眼見寬限期將在8月1日到期，目前美國前十大貿易赤字國皆達成貿易協議、或公布關稅數字，唯獨台灣遲未公布。對此，行政院發言人李慧芝今（31日）表示，台美雙方的談判團隊在時程有限的狀況下，完成了技術性的磋商，「雙方也因此進行了聯合聲明的磋商，但現在還是要等待美國政府的決策流程，屆時會再向國人報告說明」。

行政院發言人李慧芝說，現在時間是美國華府的深夜12點，目前鄭麗君副院長與談判團隊還在美國華府跟美方磋商，台美經貿工作小組也表示，台美從談判以來，雙方的團隊都肯定談判進度是持續推進的。

李慧芝指出，因為8月1日期限將到，美方會在美東時間7月31日之前跟多國同時進行談判，雙方的談判團隊在時程有限的狀況下，也完成了技術性的磋商，就關稅、非關稅貿易障礙還有貿易便捷化，以及供應鏈韌性、經濟安全議題，達成一定共識，也商討了投資採購的台美經貿合作相關議題。

李慧芝表示，「雙方也因此進行了聯合聲明的磋商，但現在還是要等待美國政府的決策流程，屆時會再向國人報告說明」。

至於政府有沒有可能呼籲那些產業可以即早準備、應變？李慧芝強調，談判原則是維護產業利益、維護國家利益、維護糧食安全還有維護國人健康政府談判原則會在這4個底線進行，會堅守這些立場。

川普重返白宮後宣布推出對等關稅措施，前十大貿易逆差國成為談判重點對象；以去年和美國的貿易逆差金額來排名，分別為中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和印度。

目前美國已分別與日本、韓國、歐盟（愛爾蘭、德國）和越南達成貿易協議，課徵關稅稅率分別為15%、15%、15%和20%。在中國大陸方面，美中關稅戰目前休兵，雙方持續協商中。另外，墨西哥課徵30%、加拿大35%和印度25%。

前十大貿易赤字國目前僅剩台灣尚未公布，談判狀況也未明。考量日本、歐盟甚至剛談妥的韓國，都提出了大規模投資美國的方案換取低關稅，日本5500億美元、歐盟則為6000億美元、韓國則為3500億美元，台灣勢必要拿出相近的方案才能說服美方。

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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