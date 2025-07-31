政院將對普發1萬條例聲請釋憲　民眾黨團批：用語焉不詳文字呼攏

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會11日三讀通過國民黨團版本的《因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例》，刪除台電1000億元補貼，改列「普發現金1萬元」，行政院今（31日）表示不提覆議，但未來將聲請釋憲。對此，民眾黨立法院黨團表示，堂堂行政院記者會竟用「有法律瑕疵」此種語焉不詳言文字呼攏人民，是機關之怠惰、國家之悲哀。

民眾黨團說，因應關稅衝擊、還財於民的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》通過後，行政院長卓榮泰先哭窮，表示「經過主計總處一而再、再而三盤點，扣掉 4100 億元，僅剩下 300 多億元的稅盈，遠遠不足 2300 億元（普發現金）。」但根據審計部精算的113年中央政府總決算報告，該年度累計歲計賸餘高達8393.46 億元，扣掉114年特別預算預計移用的3948.8億元，還剩4444.66億元，再加上今年度預計賸餘至少 2400億，扣掉5450 億特別預算(含普發現金一萬)，和今年預計還債的1415億元，幾乎打平，且民進黨執行率低，114年度歲計賸餘必定高於2400億。換言之，普發現金1萬元根本不用舉債，還綽綽有餘。

民眾黨團表示，用「違憲之虞」來搪塞人民，更是可笑，卓榮泰如果真的不懂，建議去請教一下行政院前院長蘇貞昌前和多位學長。回顧98年度發放消費券，856億元全部用舉債，109-111年度「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第 4 次追加預算」，1599億元也來自舉債，當中有1206億用來發放振興五倍券。最近一次則是112年立法院會三讀通過的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，當時預算高達新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

民眾黨團說，上述三讀通過的條文明列，「所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間如果還有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務」。當年行政院先舉債998.8億元及移用前年度歲計賸餘1800億元，全民普發6千元現金，等到實際執行後發現可全數用歲計賸餘不須舉債，相關法律條文清楚明白，且早已多次執行，連本次提名司法院院長的蔡秋明在立法院人事審查詢答時，也稱老農津貼等法律案增加政府支出「不違憲」。

民眾黨團說，他們要請問卓榮泰，怎麼前總統馬英九、蔡英文時代都可以，就只有賴清德政府不行，整天搬著憲法嚇唬人民？這些數字，就算卓榮泰不懂，主計總處的官員應該、也必須很清楚。政府機關竟帶頭欺騙人民，想用謊言 A 走人民血汗錢，還想聲請釋憲、濫用珍貴國家資源，請卓榮泰明確指出普發現金「哪裡違憲」？堂堂行政院記者會竟用有「法律瑕疵」這種語焉不詳言的文字來呼攏人民，是機關之怠惰、國家之悲哀。