普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前通過國民黨版本、含有普發現金1萬元的特別條例，這也被認為是影響大罷免投票結果的因素之一。三讀法案22日送到政院後，今（31日）為提起覆議的最後期限，行政院長卓榮泰在院會拍板，不提覆議，但未來將聲請釋憲；另外，考量對美談判結果與當初擬定特別條例時的狀況有改變，因此行政院將提出特別條例的修正草案。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在院會中提示指出，上星期六在中華民國憲法體制底下，完成了一項重大民主工程，看到很多公民團體展現他們對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心與力量。這是一場前所未有，非常成功的公民運動。

「然而，投票結果，看到國人期待的是要維持現有政治機制與生態。」卓榮泰說，這也對政府的若干政策有不同立場的思考，也展現另一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦、有對立意見，但經過這場民主工程的投票後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓榮泰表示，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整，行政團隊目前最重要的工作有三，第一，中南部大雨之後災區的家園回復工程；第二，對每關稅談判正進行到關鍵時刻；第三，對未來政治議題、朝野互動方式，要有效取得高度共識。

卓榮泰說明，行政院先前提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，已經經過立法院三讀通過，明天總統會依法公布生效，但立法院所通過的特別條例，行政院堅持認為有憲法上、法律上的瑕疵，「也就是說，當立法院無論在預算案或是法律案，要大幅增加政府歲出的時候，必須徵詢行政院意見，同時要找出財源」，這是過去一年當中經常被忽略的。

卓榮泰表示，未來有必要思考，依照憲法體制尋求憲政機制，適當時間要提出釋憲，以杜絕行政立法上對於權力分立的憲政秩序紛爭。

由於目前對美談判正處於關鍵階段，卓榮泰指出，可以預期談判結果確立後，所產生對我國內各種產業不論出口、進口，產業的衝擊影響勢必比4月提出特別條例時所推估的不同，所以必須全面性調整特別條例內容和範圍，重要的是對產業的支持，「因此行政院會在台美之間最終談判結果確定之後，依據國內經貿情勢以及產業支持需求，會再提出特別條例的修正案」。

卓榮泰期待，行政、立法兩院就關稅確定後的國際情勢，與國內產業需求，雙方繼續努力，尋求合憲合法的程序，完成立法和預算的過程，做出更多努力和貢獻。

卓榮泰表示，行政院談判團隊還在美國，政府仍然會在堅持維護國家利益、產業利益，也維護國人健康與國家糧食安全的原則底下，尋求未來台美之間更近一步的緊密夥伴關係，希望未來共同努力因應情勢做必要調整，也尋求跟立法院之間合法合憲的過程，讓國家的憲政秩序不因此混亂，也杜絕未來憲政秩序的紛爭。

李慧芝補充，普發現金部分違反憲法，也有法律上的瑕疵，院長認為還是要經過憲法法庭的審議。至於修正案部分，李慧芝說，因為在最終關稅數字出來後勢必跟4月的評估報告不同，對於產業以及勞工的支持範圍也須要再做調整，因此會提出現有版本的修正案。