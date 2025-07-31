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加速災害重建　卓榮泰：將提丹娜絲颱風災後復原特別條例

▲▼ 卓榮泰院長嘉義縣勘災，中央地方協力推動系統化治水 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，至今仍在災後重建中，但近來又有豪大雨侵襲，導致狀況雪上加霜。立法院今（31日）朝野協商達共識，要求行政院提出重建條例。對此，行政院長卓榮泰在院會中回應，此次風災受損房屋達3萬餘戶，近期將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，送交立法院審議，為災後復原各項措施提供更強大後盾，加強及加速重建工作執行。

針對災後復原特別條例經費規模，行政院發言人李慧芝表示，目前尚在研議跟規劃中，包括規模、時程部分；參與朝野協商的行政院副秘書長李國興稱，會在8月中儘快提出特別條例。

李慧芝轉述，卓榮泰今在行政院會聽取「0728豪雨、丹娜絲颱風災害應變作為及雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告後表示，丹娜絲颱風對雲嘉南地區造成嚴重災損，近日又因西南氣流帶來豪雨，導致災區面臨更嚴峻挑戰。

卓榮泰說，考量災情複合性及特殊性，因此設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由行政院陳金德政委擔任指揮官，立即成立6大工作分組，協調各部會投入，加速災後復原，請各部會務必全力配合。

卓榮泰表示，執行災後復原重建首重資源及時投入，除第一時間公布的「丹娜絲颱風救助方案」外，行政院亦核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入，並提供「店家及攤商慰助金」擴大協助受影響的店家與攤販。對於豪雨導致淹水的地區，則比照113年凱米颱風時所提供的「淹水救助金」，協助災區家園復原重建。

卓院長指出，這段時間，行政院也同步研議立法上的必要。經盤點此次風災受損房屋已達3萬餘戶，有必要透過特別條例給予更長期、更穩定的支持。因此，近期行政院將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，送交立法院審議，為災後復原各項措施提供更強大後盾，加強及加速重建工作執行。

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