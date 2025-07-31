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王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

▲桃園市副市長蘇俊賓手繪吉。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

▲桃園市副市長蘇俊賓手繪吉。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，綠委王世堅30日在中常會呼籲賴清德，拜託823罷團們將罷免案撤回，未料，慘遭黨內圍剿，而總統兼黨主席賴清德也裁示「堅持到最後一刻」。對此，桃園市副市長蘇俊賓手繪了一張神似王世堅的電影角色鬼娃恰吉圖，並寫上「孤單的恰吉」，他也分享對罷免的看法直言，堅持把對立氣氛到823對國家真的好嗎？自己真希望民進黨多一些恰吉。

蘇俊賓貼出一張手繪圖表示，不曉得為什麼晚餐後想畫一張，腦海浮出來的，竟是恰吉，是孤單的恰吉。他說，賴清德總統的表態，讓他有點失望，反倒是恰吉(王世堅)的表態相較於民進黨內和主政者意見不同的前輩們是這麼的直接，不遮掩，讓他有些意外，在黨內，王世堅顯得有點孤單。

蘇俊賓質疑，賴總統為什麼堅持不願意打開和解之門？考量是什麼？有什麼顧忌？是這段時間整個政黨動員話講太絕了，支持者的仇恨已經被燃起了，太快轉彎，怕翻車？怕兩邊不討好？還是堅持原本的訴求跟主張是對的，和在野黨沒有任何談的空間。

蘇俊賓直言，民進黨的神聖使命就是如同柯總召所言，把藍白消滅才是盡頭？但在野黨是不可能消滅的，就算設計再漂亮，再大的帽子也沒有用，因為在野黨是執政黨的鏡子、影子，執政的方向對的，人民非常有感，在野黨自然會萎縮，反之亦然。

蘇俊賓認為，堅持把這個對立的氣氛到8月23對國家真的好嗎？退一步想，對民進黨，對執政團隊真的好嗎？人民已經用選票告訴朝野兩黨，大家期待的是拿出解決問題的能力，而不是無止境的零和遊戲。

蘇俊賓說，誰先主張坐下來談，誰先提出解決當前困境的主張，多數人民就會認同，政黨之間該競爭的，是這個！

最後，蘇俊賓感嘆，恰吉系列，當年他又愛又怕，也是他惡夢的來源，如今自己真希望民進黨多一些恰吉。

▼立委王世堅受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委王世堅受訪。（圖／記者李毓康攝）

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