遭黨內砲轟王世堅反擊　吳思瑤嗆局外人參與度低：評論不公允

▲民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長陳培瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免落幕，24+1案全數遭否決。針對第二波823罷免，民進黨立委王世堅呼籲罷團撤案，遭同黨立委王義川、林楚茵等砲轟。王世堅今（31日）則表示不以為意，自己也不會退黨，他們還年輕又是不分區，對黨命令更堅持謹慎。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，「我還是稱他一聲世堅大哥」，民進黨歡迎大鳴大放，但不能逾越大是大非的底線。每次選舉也提醒，不要完全只是選票導向。黨團是負責統籌51戰隊的，對哪些立委積極投入、哪些立委參與度零非常清楚。從頭到尾都是局外人、參與度很低，恐怕只是進行一些比較不是公允、也偏離事實的評論。

總統、民進黨主席賴清德昨在中常會裁示，民進黨會繼續與每一位在罷區努力的公民並肩同行，請中央黨部與各地黨公職全力支援，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午接受媒體聯訪，針對媒體人黃暐瀚今直言，823再戰是錯誤決定，為了下次選舉的勝利，賴主席不該跟「主流民意」對抗，感謝罷團沒問題，但繼續挺罷就不聰明。

吳思瑤輕笑一聲後回應，「我們不會落下任何一個人」，這是公民的憲法賦權，人民有權利發動選舉罷免，「我們現在怎麼能落下任何人？」儘管知道很多人不看好、看衰，畢竟726投票結果讓大家失望了，讓我們更正視現實。要在對方雙主場打贏、挑戰成功，罷免賽制對挑戰者要突圍相對困難，726已經看到了，但不代表我們不值得再努力、要拋下公民。知道大家看到困難，但民進黨從來不是碰到困難就退縮、看到困境就拋下人民的政黨。

針對民進黨立委王世堅對823罷免再戰持反對意見，並喊話賴清德呼籲罷團撤案，遭民進黨立委王義川等嗆聲，「不服從命令的，滾啦！」王世堅今受訪說，他們還年輕又是不分區，對黨命令更堅持謹慎，這樣說自己一點都不以為意。王世堅也強調，自己不會退黨，相信他們只是氣話，大家都是好同事。

吳思瑤則說，她和陳培瑜昨日都在中常會，「我還是稱他一聲世堅大哥」，沒人對他開砲，反而是他對全黨開砲。民進黨歡迎大鳴大放，但不能逾越大是大非的底線。很遺憾民選民代怎麼能相對輕易說出拋下公民或拒絕人民這種說法？每次選舉也提醒，不要完全只是選票導向，很多人是弱勢，但意見更要聆聽。也許他做得到拒絕公民、跟人民說不，「但我們多數民進黨人做不到」。大家也都見識到民進黨的大鳴大放，但大是大非底線要捍守。

陳培瑜則提到，昨晚完成第一場跟罷團的「紓壓聊天會」，如果王世堅有來，聽到公民們的分享、遇到的困難，相信他可能會改觀。公民告訴他們，對民主的想望不是扣合民進黨，但訴求上只有民進黨能呼應他們的需求、對下一代的想望。民進黨責無旁貸，必須站一起。

吳思瑤也說，立委沒有分大小，即便年齡有長幼，也沒有因為不分區就不了解人民、講得話不值得參考，「我是區域立委，我是台北市立委，我在大罷免行動中我陪伴公民」，51戰隊能做到的，都盡量做到。

吳思瑤指出，她跟陳培瑜站這，是負責統籌51戰隊前進各縣市、支援罷團。對哪些立委積極投入、哪些立委參與度零非常清楚。檢討是這樣的，如果親身參與，可以更真切看到執行面問題，檢討會更到位，提供意見會更有參考價值。如果你是真切投入，看到問題本身，更具參考價值；如果是從頭到尾都是局外人、參與度很低，恐怕只是進行一些比較不是公允、也偏離事實的評論。

「我是區域立委，我總可以說這些話，我也在台北市」，吳思瑤認為，台北有3藍委跨越法定門檻，相信王世堅如果當時多盡一份力，今天結局會不一樣。