大罷免後中共回應觀察　論述集中批綠獨裁、台灣人不挺抗中保台

▲中共回應大罷免層級較低、節奏較緩，而論述集中在批評民進黨「獨裁」、「謀獨」，主要宣傳台灣民意「不支持抗中保台」。（圖／台灣資訊環境研究中心IORG）



記者陶本和／台北報導

全台大罷免落幕後，針對中國官方與官方媒體的回應調查，台灣資訊環境研究中心IORG指出，中共回應層級較低、節奏較緩，而論述集中在批評民進黨「獨裁」、「謀獨」，主要宣傳台灣民意「不支持抗中保台」。

台灣資訊環境研究中心IORG的調查背景，是在7月26日下午4時，首輪罷免投票結束，24 案皆未通過。觀察中共的宣傳行為，有回應層級較低、節奏較緩的現象。

台灣資訊環境研究中心IORG表示，相較於 2024 年總統大選，國台辦在當天晚上並沒有進行回應，外交部部長也沒有表達立場，而是由發言人引述國台辦的相同論述；而指標性官媒「人民日報」也沒有發布報導與評論。

台灣資訊環境研究中心IORG認為，這反映中共無意強調此次罷免投票結果、認定此次結果無涉兩岸關係、避免影響次輪罷免投票。

在中共的論述方面，集中在批評民進黨「獨裁」、「謀獨」，代言台灣民意「不支持抗中保台」。台灣資訊環境研究中心IORG指出，投票日以來，國台辦、外交部發言內容，包含6個主要論述，批評民進黨「不顧民生」、「撕裂社會」、「獨裁」、「謀獨」、「違背主流民意」，強化台灣民眾「不支持抗中保台」的世界觀。

台灣資訊環境研究中心IORG注意到，中共官方的發言多用「投票」，少提到「罷免」，反映中共避免強調台灣公民參政權，也有利於強調此次大罷免運動是民進黨「政治鬥爭」。